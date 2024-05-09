Путин назвал успех в СВО ключевым условием для развития России

Tекст: Елизавета Шишкова

«У нас большие задачи по развитию страны: в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, – это мы все должны понимать и понимаем; в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения и образования и так далее», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что есть все возможности, чтобы эти задачи были полностью реализованы. Но только при условии успешной работы военных на поле боя, обратился он к военнослужащим.

Глава государства добавил, что российский народ в сложные времена проявляет свои лучшие качества.

«Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови», – сказал Путин.

«И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя, – лучшее доказательство того, что – прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчиненные достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину. И сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма», – обратился Путин к одному из участников встречи, командиру 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковнику Малахову.

Напомним, после инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.