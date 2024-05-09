Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Российская группировка «Днепр» нанесла поражение трем украинским бригадам
Группировка «Днепр» в последние сутки поразила скопления живой силы и техники трех украинских бригад у Работино (Запорожская область), Золотой Балки (Херсонская область) и Вышетарасовки (Днепропетровская область), указало Минобороны России.
Группировка поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли до 35 человек, две американских гаубицы М777.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».
Средства ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 снарядов чешского РСЗО Vampire, снаряд РСЗО HIMARS, пять французских управляемых авиабомб Hammer и 28 дронов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалиново и Семеновки в ДНР.
Также отражены 10 контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад у Ленинского, Соловьево, Орловки, Первомайского и Нетайлово в ДНР. ВСУ потеряли до 380 человек, танк и две БМП.
При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы М777, две американских САУ М109 Paladin, орудие «Гиацинт-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Макаровки в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.
ВСУ потеряли до 175 человек, два танка, два БТРа, британскую гаубицу FH-70, две САУ «Гвоздика».