Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 35 человек, две американских гаубицы М777.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

Средства ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 снарядов чешского РСЗО Vampire, снаряд РСЗО HIMARS, пять французских управляемых авиабомб Hammer и 28 дронов.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалиново и Семеновки в ДНР.

Также отражены 10 контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад у Ленинского, Соловьево, Орловки, Первомайского и Нетайлово в ДНР. ВСУ потеряли до 380 человек, танк и две БМП.

При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы М777, две американских САУ М109 Paladin, орудие «Гиацинт-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Макаровки в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

ВСУ потеряли до 175 человек, два танка, два БТРа, британскую гаубицу FH-70, две САУ «Гвоздика».