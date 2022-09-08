Ситуационный центр наблюдения за выборами начал работу в Общественной палате

В преддверии Единого дня голосования в Общественной палате России открылся Ситуационный центр общественного наблюдения за выборами. Как заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев, на участки в этом году направлено более 51 тыс. общественных наблюдателей.

Ситуационный центр будет работать в круглосуточном режиме с 8 по 12 сентября, получая информацию об обстановке на избирательных участках и внештатных ситуациях, сообщается на сайте НОМ.

«Сегодня в ЦИК состоялось разделение ключей для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Свой ключ получила и ОП РФ. А здесь у нас есть целая инфраструктура по общественному контролю ДЭГ», – сообщил Григорьев, подчеркнув: вся информация, которая будет поступать от наблюдателей на участках, будет проходить проверку.

На избирательных участках в дни ЕДГ, по словам Григорьева, будут присутствовать более 51 тыс. общественных наблюдателей, которые прошли предварительную подготовку по стандартам ОП РФ и НОМ – «это значительная цифра с учетом того, что у нас не федеральные, а региональные выборы, которые проходят не во всех регионах России», – обратил внимание Григорьев.

Эксперты ожидают, что грядущие выборы пройдут в спокойной атмосфере, сообщил Александр Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. «Однако знаем, что иноагенты, финансируемые с Запада, приложат все усилия, чтобы бросить тень на электоральные процедуры в нашей стране, дискредитировать и сами выборы, и их результаты», – добавил он.

В первом брифинге Ситцентра ОП РФ принял участие член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев, который отметил – общественное наблюдение сегодня стало одним из столпов системы контроля легитимности выборов. «Эта система абсолютно уникальна, нигде в мире такого нет. Она начинается от того, как формируются избирательные комиссии, которые, как известно, состоят из представителей разных политических сил и минимального количества чиновников (их не более шести процентов)», – напомнил член ЦИК РФ.

В свою очередь глава ЦИК России Элла Памфилова открыла в четверг церемонию разделения ключей расшифрования ДЭГ, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

«Я абсолютно отвергаю любые спекуляции, что дистанционное электронное голосование вытеснит традиционное. Параллельно с развитием ДЭГ, мы будем осовременивать и совершенствовать и традиционные виды голосования, идя навстречу запросам как все возрастающего числа мобильных, активных и современных избирателей, так и тех, кто остается верен традиции. Это наша твердая последовательная и принципиальная позиция», – сказала она.

Отмечается, что перед началом дистанционного электронного голосования проходит генерация ключевой пары – ключа зашифрования и ключа расшифрования. Ключ расшифрования разделен на 10 частей, части ключа перенесены на внешние носители и переданы хранителям до завершения голосования. Расшифровать результаты голосования можно только после сборки всех десяти частей ключа.

«Сегодня мы с вами его (ключ) поделим, а вечером, уже после завершения голосования в Калининградской области, которая тоже у нас участвует в ДЭГ, мы соберемся, чтобы собрать ключ и загрузить его в систему», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

В ходе мероприятия ключ шифрования для онлайн-голосования был разделен на десять частей. Они были переданы ЦИК, территориальному избиркому ДЭГ, представителям пяти парламентских партий, Общественной палате РФ, Томской и Калининградской областям, где начинается и заканчивается голосование, заместителю председателя ТИК ДЭГ Олегу Артамонову, а затем помещены в специальный прозрачный ящик для хранения. После завершения голосования 11 сентября все части ключей будут собраны снова для подведения итогов.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в восьми регионах России: Москве, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Калужской и Томской областях.