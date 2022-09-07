Глава организовавшей восхождение на Ключевскую сопку турфирмы не признал вину в гибели туристов

Директор ООО «Экстрим тайм» Андрей Степанов отказался признавать вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности по делу о гибели туристов на Ключевской сопке.

«Степанову предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления не признал», – сказал представитель Следственного комитета России в ходе судебного заседания в Новосибирске, передает ТАСС.

Следствие ходатайствовало об аресте Степанова до 3 ноября. Дела возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности», их объединили в одно производство.

Следователь указал, что причастность Степанова к преступлению подтверждается доказательствами, включая протоколы опроса свидетелей и протоколы обыска.

Обвиняемый попросил избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест или залог. Он пояснил, что сразу после инцидента сотрудничал со следствием. По словам Степанова, во время работ по спасению туристов он корректировал действия сотрудников МЧС по телефону.

«Нами сейчас ведется работа, чтобы максимально минимизировать последствия этой трагедии на Камчатке, в том числе в плане оказания финансовой поддержки родственникам. Делаем все возможное», – добавил он.

Обвиняемый уточнил, что в случае его ареста эта работа будет парализована.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, поднимавшиеся на вулкан, погибли на высоте около 4150 метров.

Всего, по последним данным, погибло девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Был арестован глава турфирмы «Экстрим тайм», занимавшейся организацией восхождения.