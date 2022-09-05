Задержан директор организовавшей восхождение на Ключевскую сопку турфирмы

Руководитель туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Ключевскую сопку на Камчатке, где погибли туристы, задержан в Новосибирске, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Обыски прошли, его [генерального директора] задержали», – сказал собеседник ТАСС.

«Экстрим тайм» работает на рынке уже 10 лет, с 2012 года, следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Она зарегистрирована 21 мая 2012 года в Новосибирске, директором и учредителем является Андрей Степанов. Основным видом деятельности указана деятельность туристических агентств. Также есть еще 28 дополнительных видов деятельности, включая продажу одежды и парфюмерии, гостиничные услуги, работа в спортивной и развлекательной отраслях.

В соцсетях турфирма сообщала, что разработаны два туристических маршрута по вулканам Камчатки с прохождением в конце августа – начале сентября. Первый предполагает восхождение на вулканы Плоский Толбачик и Безымянный, второй – путешествие вокруг вулкана Бакенинг. Гидами по маршрутам должны были выступить Андрей Мищенко и Иван Алабугин.

Мищенко, по данным на декабрь 2021 года, руководил 13-ю походами по Ключевской группе вулканов с восхождением на Ключевскую сопку.

Алабугин – также опытный инструктор по альпинистским программам. Он проводил успешные траверсы массива Белухи для коммерческих групп альпинистов.

Отмечается, что сейчас турфирма не выходит на связь ни по контактным номерам, ни в социальных сетях. Офис компании на улице Немировича-Данченко в Новосибирске в понедельник не открылся.

В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Ранее сообщалось, что на Ключевском вулкане Камчатки погибли, по предварительным данным, пять туристов. В воскресенье число погибших при восхождении туристов достигло шести человек, в понедельник стало известно, что погибших уже восемь.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, поднимавшиеся на вулкан, погибли на высоте около 4150 метров.