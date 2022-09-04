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Возросло число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку
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Число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке, возросло до шести человек, сообщили в медицинских службах.
«Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Ранее сообщалось, что на Ключевском вулкане Камчатки погибли, по предварительным данным, пять туристов.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. Туристы, поднимавшиеся на вулкан, погибли на высоте около 4150 метров.
Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе
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Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ, пишет в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.
«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.
«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом», – говорится в публикации.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
При этом в США регулярно звучат призывы отказаться от военной помощи и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе высокой инфляции, острого кризиса, связанного с нехваткой детского питания.
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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Минобороны показало бой российских десантников с украинской пехотой
Минобороны России опубликовало видео с боевой работой подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных.
На видео показана оборона российских десантников, процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские военные уничтожили группу украинской пехоты, пользуясь данными беспилотников, передает РИА «Новости».
«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы», – рассказал десантник с позывным «Тихий». По его словам, украинцы «два часа продержались», украинской стороне «дали шанс забрать раненых». Когда «их эвакуировали», никто «не наносил огонь» по противнику.
Накануне Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
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В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.
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Шредер отреагировал на угрозы Зеленского захватить Крым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишены смысла.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, – это бред», – заявил он в интервью ABC.
Шредер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущев. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», – приводит его слова RT.
Ранее, выступая на саммите «Крымской платформы», Зеленский сказал, что Киев «заберет» у России Крым «любыми средствами». С подобными угрозами украинские власти выступали неоднократно.
Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами
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Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.
По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.
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Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
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ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.
«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.
В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.
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Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США
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В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов.
«Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков.
Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он.
Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков.
Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня.
После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам.
Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса».
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ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».
Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР.
В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS
Кадыров заявил, что «засиделся» по посту главу Чечни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил чеченскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный». Отметив, что его время уже пришло, поэтому он постарается уйти вовремя.
Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
Украинскую школу в Грузии предпочли русской
Министерство образования и науки Грузии заявило в субботу, что русская школа School Club Georgia в Аджарии не сможет функционировать, так как «не имеет авторизации и не имеет права работать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
В свою очередь, министр просвещения, культуры и спорта Аджарской автономной республики Майя Хаджишвили заявила, что данная школа не подавала документы не необходимую регистрацию в соответствующие органы.
По ее словам, если данная школа попытается функционировать без этого, последуют предусмотренные законом санкции, запрещающие функционирование учреждения.
«На этом этапе министерство просвещения Аджарии продолжает работу над усилением украинской школы, ожидая до 1000 учеников в новом учебном году», – сказала Майя Хаджишвили.
Грузия приняла десятки тысяч украинских беженцев, открыв для них школы в Тбилиси и Батуми. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.
СМИ Грузии сообщили в субботу о том, что в Батуми открыли частную русскую школу. Стоимость обучения – 750 лари (примерно 270 долларов). По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), есть план открыть аналогичную школу в Тбилиси. Учебные пособия поставляются из России, отмечает издание.
Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.
Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.