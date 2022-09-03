На Ключевском вулкане Камчатки погибли пять туристов

Пять туристов, по предварительным данным, погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Информация предварительная, очень неточная, потому что связь там постоянно прерывается. Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен», – передает РИА «Новости» слова Василевского.

Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) – действующий стратовулкан на востоке Камчатки. Имея высоту 4850 метров, является самым высоким активным вулканом на Евразийском континенте. Возраст вулкана –приблизительно 7 тыс. лет.

По данным краевой прокуратуры, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие. Начата проверка.