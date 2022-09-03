После гибели туристов на вулкане Ключевская Сопка возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщили в краевом СУ СКР.

«По предварительной информации, 03 сентября текущего года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели на вертолете вылетели к вулкану Ключевская Сопка для оказания помощи туристам и их эвакуации. Проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что на Ключевском вулкане Камчатки погибли пять туристов.