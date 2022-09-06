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Венгрия заявила о зависти других стран из-за ее сотрудничества с Китаем
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Те страны, которые критиковали Венгрию за сотрудничество с Китаем, теперь завидуют ей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, «те, кто на нападал за связи с Востоком, сильно завидуют» Венгрии, которая «празднует» решение китайской компании по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited «построить новый и огромный завод» в Дебрецене. «После Китая и Германии мы будем третьей страной в мире, имеющей завод CATL», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр сказал, что речь идет о 8 млрд долларов инвестиций и создании 9 тыс. рабочих мест. «12 лет назад мы запустили стратегию «Открытия на Восток». Наверное, вы помните, сколько на нас за это нападали и сколько нападают», – заявил он. Однако, по словам министра, Венгрия отказалась «дискриминировать по национальному признаку предприятия, которые заинтересованы в инвестициях». По его словам, страна «выстраивает внешнюю политику и связи с миром к Востоку на основе взаимного уважения».
В 2021 году товарооборот Венгрии с Китаем вырос на 11% и установил рекорд – более 12 млрд долларов. Венгрия «очень и очень выигрывает от прагматичного сотрудничества с Китайской Народной Республикой, основанного на взаимном уважении и свободного от внешних влияний», сказал Сийярто.
Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что частные глобальные корпорации хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета, но Венгрия не согласна на это.
Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причину переезда в Ливан
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.
По ее словам, в Европе она точно вне закона.
«Я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», – поделилась экс-дипломат.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
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Названа дата обсуждения в ЕС ценового потолка на газ из России
Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ 7 сентября, сообщает СМИ со ссылкой на документацию ЕС.
Из документа следует, что на техническом заседании 7 сентября будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая – административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.
Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.
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Захарова рассказала о новом тренде среди европейских политиков
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Европейские медиа и чиновники склонны выдвигать против России абсурдные обвинения, чтобы оправдать поведение своих госслужащих, это превратилось в некий тренд, обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Какого-нибудь высокопоставленного политика записывают на видео, в котором творится нечто странное. Общество в шоке, политик оправдывается, но ситуация не выправляется. И тут... достается супер-аргумент – «это все русские!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела в пример несколько подобных ситуаций. Одна из них – финский премьер Санна Марин, в Сети распространилось видео с вечеринкой, на которой она отдыхала. После этого коллеги по партии заставили ее сдать тест на наркотики, которые не были обнаружены.
«Тут же появились статьи, в которых написано, что бедная Марин стала «жертвой российских спецслужб». Нормально? Видимо, Петров и Боширов лично натягивали на нее белые брюки и ставили на колени, включали музыку погромче и заставляли обниматься с подругами», – сыронизировала дипломат.
Другая история произошла в Германии с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Глава ведомства объявила, что ей «все равно, что о ней думают немецкие избиратели», и она продолжит поддерживать Украину, невзирая на общественное мнение в стране.
«Надо сказать, что эти самые избиратели настолько удивились откровениям своего министра, что хештег #BaerbockRuecktritt («Бербок в отставку») сразу вышел в топы немецкого Twitter», – отметила Захарова.
На это уполномоченный МИД Германии по вопросам страткоммуникации Питер Птассек обвинил в распространении «пророссийские силы».
«Надо полагать, Петров и Боширов, надев шапки-ушанки-невидимки с красными звездами, скрутили Анналене руки и приставили сзади дуло, заставляя это произносить?», – продолжила она.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя. После этого глава правительства Финляндии на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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В Ленобласти установили копию снесенного в Нарве танка Т-34
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В приграничном с Эстонией Ивангороде устанавливают новый памятник героям Великой Отечественной войны, освобождавшим Нарву от нацистов летом 1944 года, – танк Т-34. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
«Точную копию Танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве, привезли в Ивангород. К месту размещения на площадке напротив музея Ивана Билибина танк, участвовавший в парадах на Красной площади, подошел своим ходом», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
При этом власти Нарвы сочли решение правительства Эстонии о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным.
18 августа в Эстонии жаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве.
Позже российская сторона направила ноту протеста эстонской стороне из-за демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве.
Кроме того, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой заявлял, что область готова временно предоставить место советскому танку-памятнику Т-34 из Нарвы на своей территории.
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Макрон сообщил о снижении доли российского газа в ЕС
Доля газа России на рынке Евросоюза снизилась с начала года с 50% до 9%, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«В настоящее время российский газ составляет 9% в общем энергобалансе Европы, по сравнению с 50% до конфликта на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС.
Он также добавил, что если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, Франция поддержит такую меру, передает РИА «Новости».
Согласно принятым немецкими властями законодательным поправкам, операторов подземных газохранилищ (ПХГ) обязали заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%. В субботу ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE сообщила, что уровень заполненности ПХГ Германии составил 85,02%. Таким образом, как утверждается, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1».
Вместе с тем в ассоциации утверждают, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Россия больше не является надежным поставщиком газа». Он добавил, что Германия в декабре полностью откажется от российского газа и даже «переживет зиму». Кроме того, немецкий канцлер пообещал ограничить цены на электроэнергию «как можно скорее».
На заявление Олафа Шольца ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он процитировал старый детский анекдот, отметив, что Берлин действует как враг России.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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Боррель заявил, что европейская виза не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Факт наличия у гражданина России шенгенской визы не является гарантом въезда в ЕС, не гарантирует, что человек сможет въехать в конкретную страну, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30–31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы – это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», – цитирует Борреля ТАСС.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
Спикер парламента Хорватии объяснил видео с пьяными танцами
Председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович объяснил энергичные танцы в ночном клубе выступлением диджея и действием местного вина.
Видео с танцами председателя Сабора (парламента) Хорватии, 55-летнего Яндроковича, вызвало большой резонанс в соцсетях. По словам главы заксобрания, 12 августа он с женой и друзьями пришел на открытие клуба Diamond на острове Крк, где проводил отпуск.
«Открылся новый клуб на 3,5 тыс. человек, и мы пришли отдохнуть с друзьями… Меня спрашивают: «Под чем я был?», я был под мальвазией (местный сорт вина – прим. ВЗГЛЯД), мы пришли в клуб и очень хорошо отдохнули. Я даже не думал, что меня кто-то снимает, меня удивило, когда это обнародовали и сколько люди поделились этим видео. Я не ожидал, что это станет таким хитом», – цитирует Яндроковича портал 24sata, передает РИА «Новости». Он добавил, что на него сильно подействовало выступление диджея Ofenbach.
Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
В ЕС рассказали о работе представительства в Москве после отъезда посла
Представительство Евросоюза в России продолжило работу в обычном режиме после отъезда посла Маркуса Эдерера, сообщил представитель внешней службы союза Петер Стано.
«Ротация в нашем представительстве уже была объявлена 8 июня. Новый глава делегации – Ролан Галяраг. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу», – заявил Стано РИА «Новости».
Он не стал называть сроки пребывания нового руководителя диппредставительства ЕС в Москву.
В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств ЕС в разных странах, включая Россию.
Отмечалось, что в Москву поедет посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг.
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала ЕС за неумение договариваться
Бывшая глава министерства иностранных дел Карин Кнайсль раскритиковала институты Евросоюза за излишнюю бюрократизацию и неумение договариваться.
«Для того чтобы выработать переговорную позицию, уходит много усилий технократического порядка. Конечно, я ценю факт того, что имеется возможность встретиться со своими партнерами, и есть определенные позиции, которые мы обязаны упомянуть», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Кнайсль, политика в Европе формируется чисто на технократическом уровне, без разговора. Ранее Кнайсль покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес. Сейчас она живет в Ливане.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Боррель признал истощение запасов вооружений в ЕС
В странах ЕС заканчиваются запасы оружия после отправки военной помощи Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель призвал страны ЕС объединять военные заказы, поскольку так выйдет дешевле. Он заявил, что ЕС нужно было начать подготовку украинских войск год назад, чтобы избежать нехватки вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Боррель также признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии
Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.