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Акция протеста прошла у резиденции премьера Британии
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После того, как Лиз Трасс выбрали главой правительства Великобритании, у резиденции премьер-министра прошла акция протеста, сообщают СМИ.
На акцию собралось около 100 человек, которые требовали отставки Трасс. Они держали плакаты с надписью «Не плати» – в Великобритании развернулась кампания Don't Pay UK («Не плати, Великобритания»), участники которой призывают не платить за газ и электричество с октября, передает ТАСС со ссылкой на Independent.
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Лиз Трасс стала новым премьером Британии
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Кандидатуру 47-летней Трасс поддержали 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов, передает ТАСС.
6 сентября Трасс займет пост главы правительства, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Также она назначит новый состав правительства. Трасс станет 56-м премьером Великобритании, 15-м за время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на этом посту.
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года, выросла в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
Работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform. В 2010 году была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012-го назначена на должность парламентского помощника министра образования. С июля 2014 года политик занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции. С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года – министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона. 10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
Главой МИД Великобритании Трасс назначена 15 сентября 2021 года.
Лиз Трасс замужем, у нее две дочери.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве?
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Трасс стала новым лидером Консервативной партии, 6 сентября она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
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В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом
Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.
Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.
«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.
Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».
Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.
Британцы в соцсетях шутят после назначения Трасс на пост премьер-министра
Британцы отреагировали мемами* в социальных сетях на избрание главы МИД Лиз Трасс лидером правящей Консервативной партии Великобритании.
В Twitter (заблокирован в России) пользователи предположили, что Трасс может «переплюнуть» Бориса Джонсона. Один из пользователей опубликовал коллаж, где бывший лидер консерваторов говорит, что он худший премьер, а Трасс ему отвечает: «Подержи мое пиво». «Это сидр», – поправляет Джонсон.
Также опубликована картинка, на которой во время оглашения результатов выборов сидел лорд ситхов император Палпатин из «Звездных войн». Кто-то сравнил нового лидера Консервативной партии с полукиборгами далеками из телесериала «Доктор кто» из-за ее манеры речи.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Во время выступлений Лиз Трасс не раз допускала оговорки. Так, во время визита в Москву в феврале британский политик отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Назвала Украину «гордой страной с многовековой историей» и сказала: «Они и раньше сталкивались с силами вторжения – от монголов до татар». Во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»
На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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СМИ: Трасс может заморозить цены на электроэнергию в случае избрания премьером
Глава британского МИД Лиз Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 млрд фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию. По словам источника газеты, министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, кандидат на должность нового главы минфина, «очень открыт» подобным мерам, передает РИА «Новости».
«Я уверен, что будет введен механизм, который замораживает счета», – заявил один из неназванных собеседников издания.
Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия по проблеме цен на электричество.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что избрание главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны может стать катастрофой для всего Соединенного Королевства.
Также Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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В Кремле отвергли обвинения в снижении Россией поставок газа в Европу
Кремль категорически и аргументированно отвергает попытки возложить на Россию вину за сокращение поставок газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – цитирует ТАСС Пескова.
Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Дмитрий Песков заявил, что обеспечение газом отечественной экономики является для компании «Газпром» безусловным приоритетом.
«Вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей», – подчеркнул Песков.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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МИД: Заявления Трасс по ядерному оружию снижают планку его применения
Заявления Лиз Трасс, избранной новым премьер-министром страны, о готовности использовать ядерное оружие в случае необходимости понижает порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме «разнузданная», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», передает РИА «Новости».
Он добавил, что заявления Трасс «безусловно, понижают» порог применения ядерного оружия.
«Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло»,– подчеркнул Рябков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Ранее Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
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В Германии предложили играть в футбол «с мая по август» из-за цен на газ
Президент футбольного клуба «Унион Берлин» Дирк Цинглер предложил проводить матчи только летом из-за роста цены на газ для Германии, сообщили СМИ.
По его словам, клубу необходимо сделать все, чтобы футбол оставался доступен для зрителей.
«Да, мы разберемся с этим, но в будущем придется подумать над тем, чтобы играть с мая по август, а не зимой. В зимние месяцы требуются освещение, отопление. Посмотрите на скандинавов, они играют все лето, зимой футбола нет. Тем более играть летом в любом случае приятнее, чем зимой, когда вы мерзнете, а пиво слишком холодное», – передает Sports.ru со ссылкой на Berliner Zeitung слова Цинглера.
Ранее глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
Напомним, в августе крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
«Новатэк» предложил поставлять СПГ с «Сахалина-2» для Камчатки
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил президенту России Владимиру Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру.
«С учетом того, что «Сахалин-2» стал российским юридическим лицом, наверное, возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этого месторождения [проекта]», – цитирует ТАСС Михельсона.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.