В Британии призвали Трасс опубликовать план по борьбе с энергическим кризисом

Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию, пишет Financial Times.

Глава Ассоциации британских торговых палат Сары Говард заявил, что как и домохозяйства, компании сообщали о невыносимых повышениях их счетов за свет, о том, как сложно им найти новые контракты по фиксированной цене для того, чтобы защитить себя от дальнейшего повышения цен, передает ТАСС.

«Если новый премьер-министр не займется решением этих проблем немедленно, то экономика будет и дальше дрейфовать в направлении опасных вод, а перспективы, как для бизнеса, так и для потребителей будут на самом деле унылыми», – приводит его слова издание.

Руководитель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин Мактаг приветствовал тот факт, что в своих предвыборных обещаниях Трасс не обошла стороной малый бизнес, но заметил, что он не защищен никакой предельной ценой на электроэнергию и что цены на свет «растут безо всякого контроля».

Глава ассоциации Make UK Стивен Фипсон отметил в свою очередь, что бизнес «в эти времена нуждается в решительных действиях со стороны нового правительства, чтобы помочь ему пройти через продолжительный этап беспрецедентного роста цен на электричество, роста цен на сырье и критическую нехватку работников».

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.

Избранная глава Консервативной партии Британии и новый премьер страны Лиз Трасс в своей первой речи на новом посту пообещала дать ответ на энергетический кризис.