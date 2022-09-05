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В Германии допустили требование к домохозяйствам сократить потребление газа
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От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.
В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются «защищенными» и «незащищенными потребителями» в ситуации при нехватке газа в стране, сообщает РИА «Новости».
Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.
При этом, как отмечает регулятор, «защищенных» потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. «Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа», – говорится в документе.
При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.
Отопительный сезон официально начинается 1 октября.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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Шредер отреагировал на угрозы Зеленского захватить Крым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишены смысла.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, – это бред», – заявил он в интервью ABC.
Шредер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущев. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», – приводит его слова RT.
Ранее, выступая на саммите «Крымской платформы», Зеленский сказал, что Киев «заберет» у России Крым «любыми средствами». С подобными угрозами украинские власти выступали неоднократно.
Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.
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Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Митинг против антироссийских санкций прошел в Кельне
Митинг против антироссийских санкций и поставок немецкого оружия на Украину прошел в Кельне, параллельно проходили протесты против пророссийского митинга, сообщили немецкие СМИ.
«В воскресенье в Кельне несколько сотен пророссийских демонстрантов протестовали против поставок немецкого оружия Украине и против санкций, введенных против России. Они также требовали ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», размахивая немецкими и российскими флагами», – сообщило издание Stern, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что организаторы митинга собирали пожертвования для региона Донбасса.
Параллельно проходила демонстрация в поддержку Украины и против пророссийской акции. В сторону пророссийский участников марша летели бутылки и петарды. По данным полиции, протест прошел без серьезных инцидентов.
Как отмечает городское издание Kolner Stadt-Anzeiger, пророссийских демонстрантов сопровождал большой контингент правоохранителей. На площади Ронкаллиплац перед Кельнским собором, откуда стартовал марш, было припарковано 25 полицейских фургонов. Как отметило издание со ссылкой на полицию, на пророссийский марш было заявлено от 1000 до 2000 участников.
Напомним, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
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В ФРГ заявили о необходимости значительной экономии после остановки «Северного потока»
После остановки газопровода «Северный поток» темы экономии, терминалов СПГ и заполнения газовых хранилищ становятся более важными, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток – 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – написал Мюллер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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Германию предупредили о возможном блэкауте предстоящей зимой
Глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», - заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ в опубликованном в воскресенье интервью газете «Бильд ам зонтаг». «Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», – передает ТАСС слова Мерца.
«Самое позднее в августе мы должны были бы побеспокоиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, возможно, и для трех, которые были выключены в прошлом году. Тем самым были [бы] обеспечены электричеством на начальном этапе в общей сложности 20 млн домохозяйств», – заявил лидер ХДС.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
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Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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Польша решила официально позвать Германию на переговоры о репарациях
Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем ее на переговорный процесс. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, по всем возможным путям», – приводит РИА «Новости» слова Моравецкого, которого цитирует канцелярия премьера.
Он заявил, что Германия должна выплатить Польше репарации для окончательного примирения между народами двух стран. «Чтобы польско-германское примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без этого всегда будет огромное чувство несправедливости», – сказал Моравецкий.
В четверг глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым. Газета ВЗГЛЯД разбирала перспективы получения Польшей репараций от Германии за Вторую мировую.
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В Германии призвали «проснуться» и спасать экономику российским газом
Немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.
«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.
«Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда «Зеленые» заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены – огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации», – отметил он.
В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
«Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%», – сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.
Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. «В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках», – констатировал Гроссе Энтруп.
Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.
Кроме того, глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения.
«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», – сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF.
«Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Маубаха, если нынешние «очень, очень высокие уровни цен» сохранятся, есть «некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить».
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.
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Столкновения противников поставок оружия Киеву с полицией произошли в Германии
Акция протеста против поставок оружия, в том числе Украине, привела к столкновениям протестующих с правоохранителями в немецком Касселе, сообщило управление полиции Северного Гессена.
Около 200 демонстрантов с плакатами собрались в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе. Сообщается, что акцию устроил антимилитаристский альянс Rheinmetall entwaffnen («Разоружить Rheinmetall»). Активисты выступают против поставок оружия концерном Rheinmetall и другими компаниями, в том числе в связи с конфликтом на Украине.
Полиция сообщила, что для защиты от нападений со стороны протестующих использовала перцовые баллончики и дубинки, «восемь полицейских получили легкие ранения». Демонстрации пройдут и в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
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«Зеленые» в Германии выступили за передачу Украине оружия из запасов бундесвера
Германская партия «Союз-90»/«зеленые» выступает за продолжение поставок оружия на Украину, при необходимости следует передавать оружие «из запасов бундесвера и промышленности», говорится в предложении федерального исполнительного комитета для октябрьского съезда партии.
«Мы понимаем, насколько жизненно важна гражданская и военная оборона, – приводит ТАСС со ссылкой на Funke текст документа. – Поэтому мы поставляем оружие на Украину и хотим продолжать это делать».
Как утверждается в документе, «военные никогда не приносят решения, но иногда они создают временные границы, в которых конфликты могут быть разрешены политическим путем в рамках мирового порядка, основанного на правилах».
Сопредседатель партии Омид Нурипур подтвердил жесткую позицию в отношении Москвы, назвав нынешние события на Украине «историческим поворотным моментом для мирного порядка в Европе». Нурипур заявил, что «война болезненным образом показывает» недопустимость «зависимости от российского газа», которая возникла при «прежних правительствах».
Из-за этой «ошибки» сейчас Германии приходится «принимать трудные решения», которые правящая «коалиция не предусмотрела». «Но мы принимаем их, для народа этой страны», – сказал он.
Напомним, министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
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В Европе заявили о заполненности газовых хранилищ Германии на 85%
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Уровень заполненности газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1», следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ Германии якобы составил 85,02%. Также, по утверждению европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%, передает РИА «Новости».
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%.
Накануне премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал правительство ФРГ «проснуться» и спасать экономику Германии российским газом. В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
В пятницу стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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Шольц и Шмыгаль провели переговоры в Берлине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Федеральный канцлер встретился сегодня (в воскресенье) с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что канцлер выразил свое уважение Украине и подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.
При этом, по словам канцлера, важно уже сейчас планировать восстановление Украины. Шольц отметил, что Германия, как председатель «большой семерки», вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября для обсуждения восстановления страны.
Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 млн евро.
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Регулятор не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии
Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) утверждает, что газоснабжение Германии, осуществляется в стабильном режиме, но ситуация может ухудшиться; уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) составляет 84,53%.
«Ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения, однако газоснабжение в Германии в настоящий момент осуществляется стабильно. Безопасность снабжения сейчас обеспечена», – говорится в ежедневном отчете ведомства, передает ТАСС.
Регулятор заявил, что, якобы «по оценке сетевого агентства, заявленные российской стороной неисправности не являются технической причиной для остановки работы» трубопровода. «Агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что Германия лучше подготовлена к прекращению поставок со стороны РФ, чем еще несколько месяцев назад.
«Уровень заполненности хранилищ составляет 84,53%.Предприятия и частные потребители должны готовиться к значительному росту цен на газ. Сетевое агентство настоятельно подчеркивает важность экономного потребления газа», – говорится в отчете.
Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил газете Die Welt, что немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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