В Германии допустили требование к домохозяйствам сократить потребление газа

От частных домохозяйств в Германии могут потребовать сократить потребление газа в условиях его нехватки, отмечается в документе Федерального сетевого агентства ФРГ.

В документе, опубликованном на официальном портале регулятора, говорится о том, какие категории граждан и отраслей являются «защищенными» и «незащищенными потребителями» в ситуации при нехватке газа в стране, сообщает РИА «Новости».

Согласно публикации, в категорию защищенных потребителей входят не только частные домохозяйства, но и операторы районных тепловых станций, которые снабжают защищенных потребителей. Также в эту категорию входят детсады, школы, университеты, больницы, медучреждения, полиция, бундесвер, пожарная охрана, тюрьмы и другие.

При этом, как отмечает регулятор, «защищенных» потребителей также при необходимости могут обязать сократить потребление газа. «Защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой. Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа», – говорится в документе.

При этом уточняется, что это не означает, что таким потребителям придется полностью прекратить закупки газа.

Отопительный сезон официально начинается 1 октября.

В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.