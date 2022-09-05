Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Названы причины антиукраинского митинга в Чехии

«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.

«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.

«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.

«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.

«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,

– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.

«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.

Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.

В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».

Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.

Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.

Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.

Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.

Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.

В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.