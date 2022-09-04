В Херсоне рассказали о непрекращающейся работе ПВО

В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС

Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.

«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.

Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.

Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.

По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.

Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

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