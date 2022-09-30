В Северной Осетии улучшили возможности для развития технологического предпринимательства

Платформа «Точка кипения – Владикавказ» планирует развивать технологическое предпринимательство, цифровизацию и IT, туризм, также поможет студентам улучшить свои предпринимательские компетенции, найти потенциальных инвесторов для реализации своего проекта.

Площадка, открывшаяся в Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», призвана сформировать сообщество студентов, преподавателей и специалистов различных сфер для работы над новыми решениями для социально-экономического развития региона и страны, следует из сообщения на сайте Минобрнауки России.

По словам заместителя министра науки и высшего образования Российской федерации Андрея Омельчука, создание и поддержание пространств коллективной работы «Предпринимательские Точки кипения» на территории вузов входит в план основных мероприятий федеральной программы технологического предпринимательства.

«Одна из основных стоящих перед нами задач – вывести из университетов в экономику страны порядка 30 тыс. технологических предпринимателей к 2030 году. Открытие таких точек даст возможность студентам улучшить свои предпринимательские компетенции, найти единомышленников и потенциальных инвесторов для реализации своего проекта. «Точка кипения» в СОГУ также нацелена присоединиться к платформе, но уже сейчас будет активно поддерживать стартапы студентов и содействовать формированию предпринимательской экосистемы», – отметил он.

Ректор СОГУ Алан Огоев отметил, что новое пространство будет обеспечивать взаимодействие вузовского сообщества, институтов развития, научных организаций и бизнес-партнеров с целью технологического развития России.

Напомним, что по результатам конкурсного отбора на получение грантов и создание «Предпринимательских точек кипения» победили 60 вузов из 42 российских регионов. Они получат грант, который разделен на три части. Эти средства можно использовать на необходимое оборудование и программное обеспечение, оплату труда наставников и экспертов и другие расходы, связанные с запуском и поддержанием работы «Предпринимательских точек кипения». Также победители конкурса получают доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурсного отбора – АНО «Платформа НТИ».