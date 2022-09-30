Митинги в поддержку итогов референдумов в Донбассе прошли в Сибири

На митинги в поддержку итогов референдумов в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях пришли тысячи сибиряков.

Первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов отметил, что итоги референдумов говорят сами за себя: люди сделали свой выбор в пользу будущего вместе с Россией.

«Вековые традиции и нравственные ценности объединяют наш многонациональный народ», – приводит ТАСС слова Колесова.

Решение жителей освобожденных территорий о присоединении к России поддержали в Новосибирске. Как сообщила председатель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Заикина со ссылкой на данные полиции, в митинге-концерте приняли участие около 4 тыс. человек.

По словам командира регионального штаба студенческих отрядов Леонида Кириенко, молодые сибиряки откликнулись на предложение помочь Беловодскому району ЛНР, отправились туда, чтобы помочь в восстановлении школ, детских садов, значимых для людей памятников.

В столице Хакасии – Абакане, где организатором митинга-концерта выступила Общественная палата республики, в митинге поучаствовали 3,5 тыс. человек. В Красноярске поддержать решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области о вхождении в состав России пришли 8 тыс. человек. В Томске, по словам организаторов, решение жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей пришли поддержать 2,5 тыс. человек, в Кемерове – 5 тыс. человек.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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