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Митинги в поддержку итогов референдумов в Донбассе прошли в Сибири
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На митинги в поддержку итогов референдумов в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях пришли тысячи сибиряков.
Первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов отметил, что итоги референдумов говорят сами за себя: люди сделали свой выбор в пользу будущего вместе с Россией.
«Вековые традиции и нравственные ценности объединяют наш многонациональный народ», – приводит ТАСС слова Колесова.
Решение жителей освобожденных территорий о присоединении к России поддержали в Новосибирске. Как сообщила председатель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Заикина со ссылкой на данные полиции, в митинге-концерте приняли участие около 4 тыс. человек.
По словам командира регионального штаба студенческих отрядов Леонида Кириенко, молодые сибиряки откликнулись на предложение помочь Беловодскому району ЛНР, отправились туда, чтобы помочь в восстановлении школ, детских садов, значимых для людей памятников.
В столице Хакасии – Абакане, где организатором митинга-концерта выступила Общественная палата республики, в митинге поучаствовали 3,5 тыс. человек. В Красноярске поддержать решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области о вхождении в состав России пришли 8 тыс. человек. В Томске, по словам организаторов, решение жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей пришли поддержать 2,5 тыс. человек, в Кемерове – 5 тыс. человек.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Донецкий депутат Бердичевский рассказал о ситуации в Красном Лимане
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ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Однако он уверен, что союзные войска в силах этому воспрепятствовать в случае ввода резервов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным и предрек скорый перелом.
«В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт. Это должно показать Западу, что они в состоянии вести контрнаступление и забирать территории назад», – предположил собеседник.
«Наши, конечно, справятся с этим натиском. Но без подкрепления очень тяжело. Сегодня мы ожидаем серьезное увеличение нашей группировки на этом направлении. Должны быть введены резервы. Вероятнее всего, мы отбросим противника. Для них в любом случае закончится это очень плохо», – уверен он.
В целом, заметил Бердичевский, помимо Красного Лимана сейчас сложно назвать наиболее сложные участки в Донецкой народной республике. «По сути, тяжело идут дела по всей линии боевого соприкосновения. И сегодня для нас крайне важно получить подкрепление», – заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Он отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления.
Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на Угледарском направлении, но указал, что на некоторых участках там наблюдается продвижение союзных сил. Одно из успешных направлений, по словам Пушилина, – Пески, передает ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал ситуацию в районе Красного Лимана «критической».
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру по факту находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана», – пишет он.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств–членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо в начале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
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Пушилин предсказал скорый перелом на самом сложном направлении боев в ДНР
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Краснолиманское направление боев остается самым сложным, но вскоре союзным силам удастся переломить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления. Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на угледарском направлении, но указал, что на нем на некоторых участках наблюдается продвижение союзных сил. Также он сообщил, что одно из успешных направлений – Пески, передает ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что после того, как республика войдет в состав России, «граница в привычном режиме исчезнет», хотя могут сохраниться проверочные мероприятия, связанные с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Пушилин также призвал жителей региона активно принимать участие в кадровых конкурсах «Лидеры возрождения».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Глава российского государства Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости Ахметова
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление Госкомитета обороны ДНР о конфискации недвижимости более чем 140 украинских граждан и двух компаний.
В частности, речь идет о собственности украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, экс-главы Компартии Украины Петра Симоненко, гендиректора связанного с Ахметовым холдинга ДТЭК Максима Тимченко, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Указывается, что недвижимость решено обратить в государственную собственность без компенсации, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба группы компаний System Capital Management, акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ. В компании заявили, что промышленные предприятия Ахметова, включая «Азовсталь», стали «целью российских вооруженных сил». В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут. Как сообщало издание «Форбс Украина» в июле, Ахметов за последние несколько месяцев потерял 64% состояния, но остался самым богатым украинцем.
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Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
По его словам, новости по Красному Лиману очень тревожные, ВФУ взяли его в полукольцо, но дорога от Сватово под контролем сил ДНР и России, периодически под обстрелом.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о сложной обстановке у Ямполя и Дробышева, украинские военные бросили туда серьезные силы, но к союзным войскам подтягиваются резервы.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
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Западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все, заявил президент России Владимир Путин.
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать – по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – приводит слова президента РИА «Новости».
Западные страны готовы разрушать целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу. Западу не нужна Россия, она нужна нам, сказал Путин.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Донецк и Мариуполь украсили флагами России
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Города Донецк и Мариуполь украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ.
В частности, проспект Строителей и площадь Свободы в Мариуполе украшены растяжками с флагами России, передает РИА «Новости».
Флаги России также вывешены и на домах в центре Донецка – в основном это делают сами местные жители.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие
США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки, тем самым создали прецедент, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей.
Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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Путин: РФ отстроит все разрушенные города и поселки Донбасса, Запорожья и Херсонской области
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Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
Президент заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми средствами, отстроит все разрушенные города и поселки, будет развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения, передает ТАСС.
Он также отметил, что Украина должна с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру. Также Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.
В Кремле началась церемония принятия в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.
Ранее Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.
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Путин уведомил Госдуму о предложениях принятия новых территорий в состав России
Российский лидер Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, президент уведомил ГД о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в России в качестве новых субъектов, отмечено в его Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию
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Распространяемая по всему миру русофобия, безусловно, является расизмом, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Президент заявил, что расизмом является также безапелляционная убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира, «кто не с нами, тот против нас» – странно даже все это звучит, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Песков анонсировал участие глав четырех территорий в подписании договоров о принятии в России
Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в пятницу состоится объемное выступление Владимира Путина, а после него – церемония подписания документов, в которой примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
На полях церемонии в Кремле запланирована встреча Путина с главами новых территорий
В пятницу глава российского государства Владимир Путин выступит с объемной речью, после чего пройдет церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится с главами этих регионов.
Аналогичная церемония уже проходила в стенах Георгиевского зала Кремля, когда с Россией воссоединился Крым. Официальная церемония начнется в 15.00 мск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не следует путать предстоящую речь Путина с посланием Федеральному собранию, которое будет организовано позже, передает ТАСС.
После речи главы государства пройдет сама церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится с главами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, на торжественную церемонию в Кремль приглашены сенаторы, депутаты Государственной думы, главы других российских регионов.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что после подписания договоров президент должен обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке соответствия Конституции России соответствующих документов. В случае положительного решения суда международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде, передает РИА «Новости».
Одновременно в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров.
Пленарные заседания Госдумы пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Совет Федерации может рассмотреть необходимые законы на заседании 4 октября.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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