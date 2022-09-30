Министр юстиции Норвегии Мель допустила закрытие границы для российских туристов

Власти Норвегии усиливают контроль и повышают готовность на границе с Россией и при необходимости могут закрыть ее для российских туристов аналогично тому, как это сделала Финляндия, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Энгер Мель.

По ее словам, при необходимости Норвегия быстро закроемт границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому. Министр отметила, что Стурскуг – единственный погранпункт на границе с Россией, передает РИА «Новости».

Мель также заявила, что власти ведут тесный диалог с полицией и таможней о том, что происходит на границе, и тщательно проверяют всех, кто приезжает. Как говорится в сообщении минюста, в данный момент правительство повышает готовность и контроль на норвежско-российской границе в связи с возрастающим риском незаконного пересечения на норвежско-российской границе.

Для контроля на границе предполагается привлечь вертолет. Граница Норвегии с Россией имеет протяженность 198 километров и проходит в основном по реке Пасвик. Правительство Норвегии заявляет, что готово к тем же мерам, что уже ввела Финляндия, но пока будет наблюдать за ситуацией.

Ранее представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус сообщила, что с полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта.