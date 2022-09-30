Песков счел безответственными разговоры о ядерной эскалации

Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, говорящие о ней люди ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насчет ядерной эскалации говорят абсолютно [те] люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Все-таки мы призываем всех ответственно себя вести», – передает ТАСС слова Пескова.

В целом же, продолжил Песков, Москва вновь может предложить всем ознакомиться с ядерной доктриной России, где «все написано».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.