Отказавшаяся называть девочку мальчиком учительница в США выиграла суд

В США учительница математики, которая отказалась называть ученицу мальчиком, выиграла суд и получила 95 тыс. долларов за увольнение с работы.

В Канзасе учительница математики средней школы Памела Ричард подала в суд на учебное заведение, так как администрация отстранила ее от занятий за отказ называть девочку, которая хочет сменить пол, мальчиком.

Женщина обвинила школу в нарушении ее свободы на вероисповедание. Памела Ричард – христианка, поэтому она не может признать биологическую девочку мальчиком, сообщает Daily Mail.

Учительница уже ушла на пенсию. Согласно мировому соглашению, в школе выпустят заявление, что женщина была на хорошем счету и к ней никогда не применялись дисциплинарные взыскания.

Было установлено, что учителей в школе попросили использовать те местоимения, которые хотят сами дети. Кроме этого, им не разрешали сообщать родителям, если ученик хочет сменить пол.

Суд постановил, что дисциплинарное взыскание в отношении женщины нарушило ее права. По этой причине школу обязали выплатить учительнице 95 тыс. долларов.

Ранее бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции, заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский.

В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.

Напомним также, неоднозначные заявления помощника министра здравоохранения вызвали шквал критики в США. Рейчел Левин, которая сама является трансгендером, в прямом эфире призвала при помощи медикаментов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол сами еще до переходного возраста.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно выпустила руководство, в котором утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам. ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие».