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Первым американцем с отметкой о гендере «Х» в паспорте стал военный моряк-интерсексуал
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Первым гражданином США, получившем паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.
«Я почти расплакался, когда открыл конверт, вынул мой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак «Х» в графе «пол», – приводит слова Ззиима представляющая его интересы некоммерческая правовая организация Lambda Legal.
На сайте организации отмечается, что Ззиима в течение шести лет в судах добивался у госдепартамента получения «правильного» паспорта, передает РИА «Новости». Будучи заместителем директора НКО Intersex Campaign for Equality, он был приглашен на ряд международных конференций, однако так и не смог их посетить, потому что при подаче заявления на получение паспорта требовалось указать, кем является заявитель – мужчиной или женщиной.
Ззиим родился с «неоднозначными половыми характеристиками», хотя родители воспитали его как мальчика, говорится на сайте Lambda Legal. В его свидетельстве о рождении половая принадлежность указывается как «неизвестная» Отмечается, что врачи, работающие на министерство по делам ветеранов США, подтвердили наличие «интерсексуальных черт» у Ззиима.
Ранее госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере «X», впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, которые предполагают введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины».
В санкционный список внесены восемь граждан России, который введен из-за «аннексии Крыма», документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам, сообщает Lenta.ru.
В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Крыма.
11 октября Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьми лиц за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить.
Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против ответственных за распространение и применение химического оружия. В список попали несколько граждан России.
Ограничения коснулись тех, кто разрабатывает и применяет химоружие, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку.
Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2»
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Завершение процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года – января 2022 года», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран – не членов Евросоюза, может затянуть процесс. Он считает, что запуск «Северного потока – 2» улучшит ситуацию с газоснабжением Европы.
«Потому что «Северный поток – 2» – это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через «Северный поток – 2» или «Северный поток – 1», – пояснил он.
Завальный напомнил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Горбачев заявил о двух разрушивших СССР «роковых ударах»
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Для перестройки роковыми оказались два удара: ГКЧП и Беловежские соглашения, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза – большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», – передает его слова РИА «Новости».
Горбачев заявил, что «убежден в исторической правоте перестройки». Главным было направление перемен, которое, по его мнению, являлось правильным.
«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», – сказал экс-президент СССР.
Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике
Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.
«На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий. По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе
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Запрет Россией ввоза турецких мандаринов и претензии к томатам не могут являться адекватным ответом на применение дронов «Байрактар» в Донбассе и антироссийскую риторику президента Эрдогана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.
«Надеюсь, что применение турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции – это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный. Импотент ведь не может выполнить супружеский долг не потому, что он не хочет, а потому, что не может», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
По его мнению, «ранее наша страна работала по турецкому направлению с куда большей пользой для себя». «В российской истории за последние 300 лет есть много примеров того, как должна действовать наша страна против Турции, если та делает какие-то вражеские шаги. Напомню, что половина южной территории исторической России – это бывшая Турция», – указал собеседник.
При этом аналитик добавил, что Москва, несмотря на антироссийские выпады Анкары, укрепляет энергобезопасность Турции. «Россия строит в Турции атомную станцию «Аккую». Это показывает, что мы теперь народ не столько воюющий, сколько торгующий», – посетовал Сатановский.
Напомним, Россия с 29 октября приостанавливает ввоз мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci из Турции. По данным Роспотребнадзора, в продукции превышен максимально допустимый уровень пестицида хлорпирифос.
Минсельхоз Турции заявил, что не получал официального уведомления от Роспотребнадзора, однако пояснил, что, вероятно, решение Москвы не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию, речь идет о конкретной компании.
При этом днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, об этом сообщил украинский Генштаб.
Украинская сторона утверждает, что беспилотник не пересекал линию разграничения и на территорию ДНР не вторгался. Это запрещено Минскими соглашениями и прочими договоренностями, в том числе и под эгидой ОБСЕ. С другой стороны, как писала газета ВЗГЛЯД, съемка атаки одинокой пушки проводилась почти вертикально, то есть с летательного аппарата, который линию разграничения все-таки пересек.
Помимо этого, в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Сразу после этого Россельхознадзор обнаружил в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости, а во фруктах – бурую монилиозную гниль, передает РИА «Новости».
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Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Пристававших к женщине на станции «Текстильщики» мужчин отдали под суд
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на московской станции метро «Текстильщики» – мужчины проявили агрессию к женщине и угрожали заступившимся за нее людям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков». Указывается, что «утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин 27, 30 и 36 лет», их обвиняют «в совершении преступления (...) хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования», передает РИА «Новости».
Сообщается, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, «выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам».
В ближайшее время дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.
Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
До этого, 4 октября, драка между пассажирами произошла в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. По словам очевидцев, один из мужчин заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. До этого сам потерпевший Роман Ковалев, оказавшийся в больнице после драки, в соцсетях просил о финансовой помощи.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян
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У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Первую схему, по ее словам, можно назвать «легкий заработок». Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. «Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам-сайт. Его просят оплатить «агентское вознаграждение». «Вознаграждение уходит злоумышленникам», – передает РИА Новости слова эксперта
Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных и платежных данных, которые вводил на сайте. Злоумышленники крадут их и пользуются ими, чтобы снять деньги. По данным «Лаборатории Касперского», таких писем в России – миллионы. Так, во втором квартале в России их выявили два миллиона, что втрое больше, чем в первом квартале.
Вторая популярная схема – «уголовное дело». Мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД или других органов, сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Злоумышленникам в процессе разговора удается выманить у жертв данные, которые позволяют похитить их деньги – это персональные данные, сведения о платежных картах и так далее.
Замыкает тройку успешных уловок «кредит на ваше имя + резервный счет». В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы «предотвратить это», жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.
Ранее мошенники придумали схему обмана через розыгрыши автомобилей.
Следователи установили предполагаемого убийцу банкира Яхонтова
Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в совершении этого преступления установлен», – сказал источник ТАСС. По его словам, принимаются все необходимые меры для его задержания и доставки к следователю.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятного убийцу Яхонтова и его семьи задержали по дороге за границу.
По словам источника ТАСС, следствие требует заочного ареста подозреваемого в убийстве.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
По данным газеты, вычислить вероятного злоумышленника удалось благодаря камерам наблюдениях в жилом комплексе и на улицах. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер Яхонтова. В статье говорится, что жену и сына Яхонтова подозреваемый убил как свидетелей.
Напомним, следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.