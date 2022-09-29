Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ

Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным

После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.

Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.

Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий

«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.

Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.

В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.