Названы способы реализации в регионах крупных дорожных проектов

В регионах России по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется ввести в эксплуатацию свыше 120 значимых региональных и местных объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта до конца 2024 года.

«Благодаря поддержке правительства России нам постепенно удается решать проблемы, которые до этого не решались десятилетиями. А профессионализм наших дорожников и мостостроителей, грамотная работа по организации производственного процесса и бесперебойное финансирование позволяют сдавать масштабные объекты с опережением сроков. Мы все понимаем, как люди в регионах ждут их ввода в эксплуатацию и стремимся, чтобы работы были выполнены не только своевременно, но и качественно», – приводятся слова заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко на сайте «Росавтодора».

Отмечается, что в сентябре в Калужской области открыли обход Калуги на участке Анненки – Жерело (Северный обход Калуги). Магистраль протяженностью 21,7 км – самый масштабный объект дорожного нацпроекта в регионе. Реализация проекта завершила строительство 84-километровой Калужской кольцевой автодороги.

Северный обход Калуги позволит обеспечить транспортную доступность нового качества между районами областного центра, время в пути из центра Калуги до разрозненных населенных пунктов городского округа сократится с 1,5 часов до получаса. Транзитный транспорт, в том числе грузовой, выведут за пределы областного центра, что снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, построены четыре транспортные разноуровневые развязки, три моста, а также семь путепроводов. Ключевой частью строительства объекта стало возведение единого путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменку, который состоит из двух раздельных сооружений длиной более 300 м каждый.

Также в Свердловской области открыто сквозное рабочее движение по третьему пусковому комплексу Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Это ключевой инфраструктурный проект региона. Дорога позволит объединить в единый транспортный каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт, а также разгрузить улично-дорожную сеть столицы Урала, выведя транзитный транспорт за ее пределы.

В сентябре запущено рабочее движение транспорта по третьему пусковому комплексу кольцевой от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта. В следующем дорожно-строительном сезоне специалистам предстоит завершить переустройство инженерных сетей и оформление земельных участков.

В Адыгее заканчивается строительство третьей очереди обхода города Майкопа с двумя полосами движения и тремя мостовыми переходами.

Ввод в эксплуатацию нового участка от автодороги Майкоп – Гиагинская – Псебай – Зеленчукская – Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» позволит перенаправить транзитный транспорт в обход города. Кроме того, после завершения строительства городские власти смогут приступить к ремонту улицы Хакурате, по которой сейчас идет основной грузовой трафик.

Всего в 2022 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в субъектах страны к нормативу приведут более 5 тыс. объектов общей протяженностью порядка 16,5 тыс. км. На сегодняшний день дорожные работы завершены на 76%.