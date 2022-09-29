Ганчев заявил о намеренном обстреле ВСУ колонны беженцев с детьми в Харьковской области

Беженцы в Харьковской области перемещались на гражданских автомобилях, колонна имела опознавательные знаки, в частности, крупную надпись «Дети», ВСУ знали, по кому стреляют, заявил глава региона Виталий Ганчев эфире канала «Россия-24».

«О том, знали ли они, по кому стреляют, я могу на сто процентов сказать, что знали. Потому что эта техника была вся гражданская, это были четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки. Все эвакуирующиеся нанесли краской знак «Дети», большими буквами, это было видно издалека», – цитирует ТАСС Ганчева.

Также он добавил, что украинские военные открыли огонь с близкого расстояния.

«Колонна была обстреляна стрелковым вооружением. И есть информация о том, что использовались гранатометы. <...> Судя по тому, что использовалось стрелковое вооружение, прямой наводкой работали. Значит, находились они в непосредственной стрелковой близости», – отметил глава региона.

Ганчев подтвердил информацию о гибели порядка 30 человек. По его словам, обстрел произошел во время эвакуации людей. 27-го числа жители Купянского района выдвигались от обстрелов украинской армии в сторону Луганской народной республики по дороге в Сватово.

Ранее сообщалось, что при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных погибли порядка 30 человек, в том числе дети.

О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.

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