VK объявил о создании направления по развитию лейблов VK Records

Музыкальная экосистема компании VK обзаведется новым направлением – VK Records, оно займется созданием и управлением собственными музыкальными лейблами, ее руководителем стал продюсер Виктор Абрамов.

VK Records будет искать таланты внутри «ВКонтакте» и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов на 360 градусов ресурсами VK, говорится в сообщении в блоге компании.

Артисты получат дистрибуцию, продюсирование и продвижение контента, развитие профессиональных качеств, концерты и рекламную деятельность.

В VK Records включили два лейбла – VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами. На лейбл VK Music Records уже подписаны несколько артистов, среди которых есть Тима Акимов и ESMI.

В дальнейшем планируется, что количество лейблов будет увеличиваться, и каждый будет развивать отдельное музыкальное направление. Лейблы будут создаваться по жанрам музыки – поп, рэп, электронная и рок-музыка.

«Сегодня музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения, и многие артисты оказались в замешательстве, не понимая, как дальше заниматься творчеством и развивать свою карьеру. Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет все необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста», – сказал Абрамов.