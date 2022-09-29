Губернатор Артамонов объявил об открытии производства первого в России завода электрокаров

В Кроаснинском районе Липецкой области открылся первый в стране завод, производящий электромобили EVOLUTE, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

В марте 2022 года правительство области подписало специальный инвестиционный контракт по проекту, его удалось воплотить в жизнь в рекордные сроки, инвестиции составляют 13 млрд рублей, заявил Артамонов, передает РИА «Новости».

«Всего будут созданы около 2 тыс. рабочих мест. Очень приятно, что Минпромторг доверил Липецкой области реализацию такого проекта. Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Завод открывается в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идут уверенными темпами», – подчеркнул глава региона.

В следующем году планируется запустить производство полного цикла со сваркой, покраской и сборкой, сейчас же на предприятии работает один цех по сборке, там работают 150 человек.

На производстве автоматизированы почти все процессы, каждые восемь минут с конвейера сходит новый автомобиль – седан Evolute I-Pro. У машины есть тяговая батарея емкостью 53 кВт, мощность мотора составляет 150 л/с. Прием заказов открывается в октябре 2022 года.

По словам Артамонова, в линии Evolute будут кроссоверы I-Joy и I-Jet и минивен Evolute I-Van. В год планируется производить 100 тыс. электромобилей.

Губернатор отметил, что в будущем задачей станет локализация производства, в Липецкой области есть предприятие, способное наладить выпуск аккумуляторов.

В июле Минпромторг сообщал, что производство электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецке начнется в сентябре.