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Грузия осудила визит Лукашенко в Абхазию
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МИД Грузии назвал визит президента Белоруссии в Абхазию 28 сентября «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении МИД Грузии выражается «глубокая озабоченность» визитом Лукашенко в «оккупированный Россией Абхазский регион Грузии» и переговорами с «представителями российского оккупационного режима» – так Тбилиси называет сухумское руководство.
МИД Грузии также «осудил нарушение государственной границы» Грузии Александром Лукашенко.
По «Закону об оккупации» все визиты в Абхазию и Южную Осетию надо согласовывать с Тбилиси.
Грузия призвала Белоруссию «уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах» и воздержаться от противоправных действий.
Посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис вызван в МИД Грузии, ему заявлен протест.
Грузия обнародовала данные о въезде граждан России
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны в связи с повышенным вниманием к этому вопросу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пиковые посещения зафиксированы 25 сентября – 11143 человека и 26 сентября – 10804.
МВД и СГБ Грузии уделяют проверке въезжающих «особое внимание» в соответствии с законами Грузии, отметили в министерстве. МВД отметило, что увеличилось число тех, кто получают отказ на въезд, и это происходит в строгом соответствии с требованиями закона.
Решение о допуске или не допуске принимает офицер погранполиции с учетом таких факторов, как наличие у въезжающих необходимых документов, финансовых средств, нарушений правил пребывания в Грузии в прошлом и так далее.
Ранее сообщалось, что мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией.
Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
ФСБ сообщила о выдвижении БТР к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией
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В случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР, сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет... КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – передает Telegram-канал РБК информацию ведомства.
По информации вице-премьера республики Ирбека Томаева, в данный момент около 3,5 тыс. легковых и 1,3 тыс. грузовых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, пишет «Интерфакс».
«За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тысячи, в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта», – сказал он.
Томаев добавил, что для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом. По его словам, за прошедшую неделю через МАПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115 тыс. человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей отчетной неделе.
Гражданам России разрешено сейчас проводить в Грузии без визы 365 суток. Гражданам Грузии для посещения России нужны визы. Для граждан России визы в Грузию в 2012 году в одностороннем порядке отменил тогдашний президент Михаил Саакашвили, лично выехавший приветствовать россиян на границу. Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008.
Ранее глава спецслужбы Грузии рассказал о фильтрации российских туристов.
Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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На КПП «Верхний Ларс» решили развернуть пункт мобилизации
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Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.
По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.
«На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тыс. легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска «Верхний Ларс».
В МВД сообщили также, что пеший переход через границу России с Грузией на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии разрешен.
«Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс». По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения», – передает ТАСС сообщение регионального МВД.
В понедельник в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания сообщили, что в случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР.
Глава Северной Осетии Меняйло назвал число выехавших из России в Грузию
Границу с Грузией в Северной Осетии, по данным за вечер вторника, пересекли 62 тыс. человек, заявил глава республики Сергей Меняйло.
«На вчерашний вечер границу пересекли 62 тыс. человек под предлогом отдыха или того, что едут к родственникам», – цитирует Меняйло телеканал «Звезда».
Он пояснил, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» образовалась давка, в сутки там проходят по 10,5 тыс. человек, и «90% из них это люди призывного возраста».
Напомним, на российско-грузинской границе в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт призыва.
До этого Меняйло сообщал, что власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.
МВД Грузии во вторник заявляло, что в течение последних 10 дней в страну въехало 78 742 гражданина России, а выехало 62 120.
В Белоруссии объявили проверку боевой готовности 50-й авиабазы
Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752 (50-я смешанная авиабаза), которая будет проходить в течение месяца», – отметили в оборонном ведомстве, сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
Лукашенко – Путину: Наше дело правое, мы победим
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
В ходе переговоров глав государств в Сочи была затронута тема западных санкций и противостояния им.
«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Белоруссии поблагодарил Путина за приглашение и встречу, выразив уверенность, что «мы найдем все решения».
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи. В ходе встречи российский лидер заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением. Лукашенко со своей стороны отметил, что совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Власти Грузии заявили о контроле ситуации на границе с Россией
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил о том, что «нет никакой драматичной ситуации» на грузинских КПП на границах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Хуцишвили подтвердил увеличение количества желающих попасть в Грузию, но также отметил, что растет численность и тех, кто покидает Грузию.
На брифинге после заседания правительства в понедельник министр отметил, что «ситуация находится под контролем».
«Служба доходов, Таможенный департамент работают в условиях особой нагрузки, – сообщил Хуцишвили. – Мы все видим рост потока, как грузового, так и физических лиц. Мониторинг ведется очень строго».
Между тем, депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани заявил, что «поток граждан России, которые пересекают сейчас границу Грузии, полностью поддается контролю».
Он сказал, что получил эти сведения от «соответстсвующих служб, включая спецслужбы».
«Пока нет никакой опасности», – отметил депутат.
«В чем логика не впускать граждан России, которые не хотят воевать? Впуская, мы не даем возможность отправлять их на фронт против Украины», – отметил Давитулиани.
«Мы же должны помочь Украине одержать победу. Если это не противоречит нашим интересам, то надо принимать тех, кто не хочет воевать против Украины», – сказал он.
По словам депутата, если Россия закроет границы, то и проблема пропуска в Грузию россиян уже потеряет актуальность.
Ранее в Грузии отказались вводить визовый режим для граждан России «ни под каким углом».
Напомним, 26 сентября Грузия перевела КПП на границе с Россией на особый режим работы.
Минск призвал Москву обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Необходимо обновить Концепцию безопасности Союзного государства, учитывая новые вызовы и угрозы, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что в 2021 году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности России, а в 2022 году «завершается работа» над Концепцией национальной безопасности Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
По его словам, пора «подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», поскольку Россия и Белоруссия «вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности» двух стран.
Напомним, глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов. Он также отметил, что «существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства».
Партия Саакашвили предложила взимать деньги с приезжающих в Грузию граждан России
Оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам члена партии, депутата Левана Бежашвили, граждане России внося эти деньги, «будут признавать Россию агрессором и оккупантом».
Он сказал, что этот финансовый барьер будет также «определенным сдерживающим фактором» для стремящихся в Грузию россиян.
Оппозиционер предложил затем направлять эти средства в помощь грузинским беженцам, создав специальный фонд.
Бежашвили предложил взыскать эту сумму и уже с находящихся в Грузии граждан России.
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.
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Грузия перевела КПП на границе с Россией на особый режим работы
Грузинские КПП на сухопутных границах, включая российский участок, «переведены на особый режим работы» в связи с «ростом пассажиропотока» в регионе, заявила Служба доходов Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отмечается, что «для осуществления бесперебойного таможенного досмотра в круглосуточном режиме на всех КПП увеличена численность таможенных офицеров».
Служба отметила, что для обеспечения беспрерывности международных грузовых перевозок находится в «интенсивной коммуникации» с коллегами в Турции, Азербайджане и Армении для «оперативного поиска альтернативных возможностей».
После объявления в России частичной мобилизации резко возрос поток автотранспорта из России в Грузию.
На прошлой неделе в Грузии отказались вводить визовый режим для граждан России «ни под каким углом».
Путин встретился с Лукашенко
Лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят в понедельник встречу, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии источник.
Официальная часть только что началась, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликованы первые кадры встречи президентов.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
На границе России и Грузии развернули мобилизационный пункт призыва
Мобилизационный пункт призыва развернут на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Подлежащим призыву гражданам России из числа желающих выехать в Грузию вручают повестки, сообщили в военном комиссариате республики.
«На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт призыва. Погрануправлению на границе переданы списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Вместе с нашими сотрудниками они вручаются желающим пересечь границу, которые обязаны прибыть в военный комиссариат», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, при этом комиссариат не вправе запрещать выезд гражданам, которым вручили повестки.
Между тем, в республике растет число отправленных в воинские части военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Среди них много тех, кто заявляет о своем желании участвовать в спецоперации, не дожидаясь повесток. «Мы рассматриваем их заявки, и если они подходят под категории частичной мобилизации, то оформляем повестку на месте. Очень много желающих каждый день, число мобилизованных растет», – сказал представитель военного комиссариата.
Более 500 военнообязанных в Северной Осетии по частичной мобилизации направлены в воинские части. Всего в республике по частичной мобилизации призовут до 1 тыс. человек.
Как сообщали в пресс-службе МВД по Северной Осетии, на российско-грузинской границе выезда из России ожидает 4960 единиц транспорта, из них 3,6 тыс. легковых автомобилей.
Во вторник на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» состоялось выездное совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по республике и северо-осетинской таможни. Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу.
Ранее оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов).
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.
Грузия не признала референдумы в украинских областях о вхождении в состав России
Грузия не признала итоги референдумов о вхождении в состав России четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД Грузии в своем заявлении «осудил незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины».
МИД назвал это «неприемлемой попыткой аннексии».
Внешнеполитическое ведомство Грузии заявило о «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.