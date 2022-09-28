РКН потребовал от Apple объяснений после удаления приложений из App Store

На проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа

Объем добычи нефти и конденсата на проекте «Сахалин-1» уменьшился почти вдвое за семь месяцев этого года, сейчас добыча нефти и газа остановлена, заявил губернатор области Валерий Лимаренко.

«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», – передает РИА «Новости» его слова.

Лимаренко добавил, что ожидается годовая добыча в 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн. «Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года», – отметил глава региона.

Как заявил коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин, новый оператор проекта «Сахалин-2» после остановки добычи на «Сахалине-1» является единственным поставщиком газа на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. По его словам, компания предлагает в качестве «товарищеской помощи» подключиться к поставкам с «Сахалина-1», пишет ТАСС.

«На сегодняшний день весь свет и тепло, которым мы с вами пользуемся на Сахалине, а также наши соседи в Приморье, Хабаровском крае и Комсомольске, обеспечивается газом «Сахалинской энергии». Это не была наша основная задача, но так сложилось, что пока не перезапустились наши соседи с «Сахалина-3», Киринского месторождения, единственным источником газа сейчас является «Сахалинская энергия» на весь остров Сахалин и для обеспечения Приморского и Хабаровского края», – подчеркнул Охоткин.

Также он уточнил, что компания готова обеспечить поставки сырья с остановившего добычу проекта «Сахалин-1».

«Мы предложили Министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, с оказанием товарищеской помощи проекту, который внезапно встал и почему-то не хочет запускаться такое долгое время, а газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены и, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и смаркетировали те непроданные объемы», – сказал Охоткин.

По мнению директора «Сахалинской энергии», проблем с перевозчиками и рынком при этом не возникнет.

«Рынки нам известны, перевозчик у нас с «Сахалином-1» один и тот же – это «Совкомфлот», суда нам все известны, операции известны, мы могли бы здесь вполне подключиться и помочь. «Сахалинская энергия» готова прийти на помощь соседям и регионам и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нам с «Сахалином-3», если объемы посчитать, особенно ноябрьский, декабрьский, может не хватить просто», – пояснил он.

1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.

Напомним, президент Владимир Путин начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.

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