Песков рассказал о планах встречи Путина с главами ДНР и ЛНР

В графике российского лидера пока нет общения с главами Донецкой и Луганской народной республики, но так или иначе оно будет, планы верстаются, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам, как только они вставят в график, и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий.

«Мы проинформируем вас своевременно», – заключил он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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