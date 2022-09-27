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Названа протяженность отремонтированных дорог к туристическим объектам в этом году
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Покрытие дорог к туристическим объектам приведут в нормативное состояние на протяженности более 2 тыс. километров в 2022 году, сообщили в Минтрансе.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» трассы, по которым проходят большинство туристических маршрутов, в этом сезоне новое покрытие появится еще на 392 объектах общей протяженностью 2 тыс. километров, сообщается на сайте министерства.
За первые три года реализации нацпроекта подрядные организации привели к нормативу свыше 800 участков автомобильных дорог, ведущих к памятникам истории, архитектуры, природным достопримечательностям.
В Тамбовской области в этом году завершили ремонт двух дорожных участков, ведущих к одному из главных туристических мест региона – музею-заповеднику Рахманинова. Работы проходили с 2021 по 2022 год на участках трасс «Каспий» – Моисеево – Алабушка – «Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский и Моисеево – Алабушка – Ивановка общей протяженностью 32,5 км.
Увидеть самую большую мечеть в Европе можно, отправившись по обновленному после реконструкции объезду села Герменчук в Чеченской Республике. Его протяженность – 4,6 км. Дорога ведет в Шали, где находится знаменитая мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка Мухаммеда. Сооружение вмещает до 30 тыс. человек, а прилегающая территория – до 70 тыc. человек.
Совершить паломничество в почитаемое православными верующими святое место можно по обновленной автодороге Сагуны – Костомарово в Воронежской области. В этом году там привели к нормативу участок протяженностью 10 км. Эта дорога – значимый для области туристический маршрут до Костомаровского Спасского женского монастыря. Именно в нем находится главная святыня – Костомаровская икона «Божией матери». На территории обители расположен уникальный храм Серафима Саровского и известная на всю страну пещера Покаяния.
В прогулку по лесному массиву можно отправиться в Гиагинском районе Республики Адыгея. Здесь располагается Гончарский Дендрологический парк имени Букреева. В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нему отремонтировали подъездной маршрут – участок трассы Гончарка – Черемушкин – Келермесская. Его протяженность – 4,9 км. В дендропарке произрастает около 350 видов различных древесных растений. Широкую туристическую известность это место получило еще и благодаря парку камней – аммонитов, бережно привезенных сюда и причудливо размещенных на территории.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
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Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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Япония потребовала от России извинений
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В связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо». Галузина вызвали в МИД Японии, ему «выразили резкий протест». Япония «потребовала от российской стороны официальных извинений». «Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», – приводит слова Хаяси ТАСС.
Он заявил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».
Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, «с точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется», что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Владивостока сообщил, что Тацунори отпустили. Позднее Хаяси подтвердил эту информацию.
Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.
Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
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Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках»
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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
По данным, полученным Шведской национальной сейсмической сетью (ШНСС), два явных взрыва зарегистрировали измерительные станции. Один был магнитудой 2,3.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Представитель ШНСС Бьорн Лунд отметил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет, передает ТАСС со ссылкой на шведский телеканал СВТ.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину
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Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.
Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».
«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».
По словам Уотерса, он очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская в ответ посоветовала Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.
Позже Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его «персоной нон грата» и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции артиста по Украине.
Студенток журфака МГУ отчислили после скандала с травлей патриота
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Две студентки факультета журналистики МГУ отчислены после скандала с травлей третьекурсника, который пришел в здание факультета с флагом России и Z-символикой.
По словам медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, девушек отчислили за мат.
«Двоих студенток журфака МГУ отчислили с формулировкой «за мат». А не за травлю и русофобию. На входе в здание факультета журналистики на Моховой играет гимн, а некоторые студенты готовят пикет в поддержку отчисленных», – написал он в своем Telegram.
По данным Telegram-канала «Первый университетский», которые приводит Коробков-Землянский, комиссия «в первую очередь акцентировала внимание» на том, что студентки «в оскорблениях использовали мат».
«Остальным студентам, бывшим на комиссии (точное число неизвестно) объявлен строгий выговор. На комиссии лично присутствовала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова», – сказано в сообщении.
В свою очередь декан факультета журналистики Елена Вартанова заявила, что считает враждебность в стенах университета недопустимой.
«Я невероятно сожалею, что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова. Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы. Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. Мои коллеги говорят о том же», – написала Вартанова на своей странице «ВКонтакте».
«И в университете, и в современной журналистике агрессия присутствовать не должна. В традициях университетской среды – сообща обсуждать вопросы внутренней жизни факультета, слушать и слышать друг друга. Мы говорим о своей позиции, но не оскорбляем и не унижаем других, категорически не используем ненормативную лексику», – добавила Вартанова.
По словам декана, этическая комиссия факультета выясняет, что произошло и что было нарушено, проверяется авторство публикаций. «Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», – сказала она.
«Но повторюсь: я осуждаю «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, студента раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений», – заключила Вартанова.
Напомним, студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска
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Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали соседи по подъезду.
«Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабашка. Условия у них были очень хорошие для житья», – передает РИА «Новости» один из собеседников.
По словам другого соседа, который представился Алексеем, Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.
«Он не здоровался, не общался. Они жили втроем, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась), по стадиону с палочками», – вспоминает Алексей.
По словам соседей, родственники стрелявшего уехали со следственными органами – вчера за ними «приезжали сотрудники ФСБ, СК».
Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что Казанцев болел шизофренией, и именно поэтому всегда делал «скидку» на то, что тот ходит в капюшоне.
«Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один... То, что он не работал с таким диагнозом, – это точно... Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти», – заявил Алексей.
Еще один сосед подтвердил, что Казанцев был скрытный.
«Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», – заключил собеседник.
В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Умер Борис Моисеев
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Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщил его арт-директор Сергей Горох.
«Да, это так... Сегодня в два часа», – передает РИА «Новости» ответ арт-директора на соответствующий вопрос.
Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Заслуженный артист России Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в городе Могилеве Белорусской ССР (Республика Беларусь).
В 1975 году Борис переезжает Каунас, где танцует в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже становится главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас», в это же время в модном тогда баре Orbita (Орбита) появляется танцевальный коллектив – трио «Экспрессия».
С 1984 по 1985 год Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия» работает в коллективе «Театр песни» Аллы Пугачевой. Участвует в качестве хореографа и танцовщика в фильме «Пришла и говорю», гастролирует с Аллой Пугачевой по городам СССР с одноименной концертной программой «Пришла и говорю», появляется в телевизионной программе Большого Московского цирка «Новогодний аттракцион».
21 декабря 2010 года, накануне презентации нового клипа «Я не могу тебя терять», у Моисеева случился ишемический инсульт, парализована левая часть тела. 23 декабря певец был введен в искусственную кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Врачам Научного центра неврологии удалось совершить чудо – и 4 февраля 2011 года Моисеев был выписан из больницы, начал проходить реабилитацию.
В 2020-м Моисеев самоизолировался у себя дома.
Эксперты: Япония пошла на эскалацию в отношениях с Россией
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«Задержание японского дипломата не является чем-то экстраординарным. Но меня удивил тон японской стороны, которая потребовала извинений. Ранее в Токио такого себе не позволяли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. Ранее Япония потребовала от России извинений в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори из-за шпионажа.
«Дипломатический конфликт между Россией и Японией, связанный с задержанием японского консула во Владивостоке из-за шпионажа, вносит очередную порцию негатива в отношения между нашими странами. Отношения сегодня плохи как никогда раньше. Япония обложила Россию санкциями и фактически объявила нам экономическую войну», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.
«Ухудшения в российско-японских отношениях начались после ухода со своего поста бывшего японского премьера Синдзо Абэ. Рухнули надежды японской стороны на заключение мирного договора и разрешение вопроса о статусе Курильских островов. Кроме того, на все это наложилась специальная военная операция России на Украине», – добавил политолог.
Как отмечает собеседник, задержание консула Японии Мотоки Тацунори не является чем-то новым, аналогичные случаи уже происходили неоднократно с обеих сторон. «Помимо прочего, в этом году Япония в рамках санкций против России выслала восемь наших дипломатов, мы ответили тем же», – рассказал он.
«Что касается конкретно последнего случая, то, судя по сообщениям СМИ, у нас есть конкретные документальные подтверждения того, что Мотоки Тацунори действительно занимался противоправной деятельностью. Кроме того, он признался в содеянном на камеру», – отметил Кистанов.
«То, что после инцидента с японским консулом посла России вызвали в японский МИД – это формальность. Вместе с тем меня удивил тон японской стороны, которая потребовала извинений. Обычно в таких случаях, когда дипломат объявляется персоной нон грата, он просто покидает страну пребывания. Происходящее сегодня свидетельствует о накале в наших отношениях, на фоне этого Япония совершает поступки, которые не позволяла себе раньше», – полагает эксперт.
Отвечая на вопрос, какими должны быть действия России в ответ на такое поведение японской стороны, собеседник отметил, что «Москва неоднократно принимает контрсанкции в отношении Токио».
«Одно из самых болезненных наших решений для японской стороны – это полное прекращение переговоров по мирному договору с Японией»,
– убежден он. В свою очередь эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил два основных фактора ухудшения российско-японских отношений.
«Во времена руководства Японией Синдзо Абэ российско-японские отношения активно развивались. Стороны видели перспективы сотрудничества. Но вышло так, что страны преследовали разные национальные интересы. Японцы видели главной целью возвращение Курильских островов. Россия же выстраивала отношения в интересах развития торгово-экономического сотрудничества, поскольку это крайне важный аспект для наших дальневосточных регионов», – рассказал собеседник.
«Но, к сожалению, когда Абэ ушел с должности премьер-министра из-за болезни, на его место пришли люди, которые не стали поддерживать позитивный диалог с Россией. В Японии возникло определенное разочарование, вызванное тем, что им не удалось решить крайне значимый для страны вопрос – заключение мирного договора», – полагает он.
«Другим аспектом ухудшения отношений между нашими странами стало то, что Япония после 24 февраля активно поддержала антироссийскую позицию стран G7 и присоединилась ко всем санкциям против нашей страны и пропагандировала явно недружественную политику. Это вызвало крайне негативную реакцию Москвы. Россия сначала назвала Японию недружественной страной в своих документах, а затем отказалась от заключения мирного договора и от других взаимоотношений», – убежден Казаков.
«Но я считаю, что нам стоит сохранять надежду на позитивные сдвиги в наших отношениях, которые рано или поздно должны произойти. Мы соседи, и Россия – это страна, которая ближе всего находится к Японии», – выразил надежду эксперт.
По мнению Казакова, важную роль в процессе налаживания отношений должна сыграть дипломатия. «Наша страна, как и любая другая, заинтересована в том, чтобы по периметру находились дружественные нам страны. Поэтому обе стороны должны действовать крайне осторожно, отбросив эмоции. И, руководствуясь принципами взаимоуважения, прийти к диалогу», – заключил собеседник.
Ранее Япония потребовала от России извинений в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. В МИД страны вызван российский посол Михаил Галузин. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо».
Он добавил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».
Напомним, консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори задержан при получении им секретных сведений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Японца доставили в управление ФСБ по Приморскому краю. Отвечая на вопросы, понял ли он, что нарушил законодательство России и что собирал у российских граждан закрытые данные, он ответил: «Да, сейчас понял».
Консул объявлен персоной нон грата. Ему предложено покинуть Россию в течение 48 часов.
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