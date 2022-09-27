Названа протяженность отремонтированных дорог к туристическим объектам в этом году

Эксперты: Япония пошла на эскалацию в отношениях с Россией

«Задержание японского дипломата не является чем-то экстраординарным. Но меня удивил тон японской стороны, которая потребовала извинений. Ранее в Токио такого себе не позволяли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. Ранее Япония потребовала от России извинений в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори из-за шпионажа.

«Дипломатический конфликт между Россией и Японией, связанный с задержанием японского консула во Владивостоке из-за шпионажа, вносит очередную порцию негатива в отношения между нашими странами. Отношения сегодня плохи как никогда раньше. Япония обложила Россию санкциями и фактически объявила нам экономическую войну», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

«Ухудшения в российско-японских отношениях начались после ухода со своего поста бывшего японского премьера Синдзо Абэ. Рухнули надежды японской стороны на заключение мирного договора и разрешение вопроса о статусе Курильских островов. Кроме того, на все это наложилась специальная военная операция России на Украине», – добавил политолог.

Как отмечает собеседник, задержание консула Японии Мотоки Тацунори не является чем-то новым, аналогичные случаи уже происходили неоднократно с обеих сторон. «Помимо прочего, в этом году Япония в рамках санкций против России выслала восемь наших дипломатов, мы ответили тем же», – рассказал он.

«Что касается конкретно последнего случая, то, судя по сообщениям СМИ, у нас есть конкретные документальные подтверждения того, что Мотоки Тацунори действительно занимался противоправной деятельностью. Кроме того, он признался в содеянном на камеру», – отметил Кистанов.

«То, что после инцидента с японским консулом посла России вызвали в японский МИД – это формальность. Вместе с тем меня удивил тон японской стороны, которая потребовала извинений. Обычно в таких случаях, когда дипломат объявляется персоной нон грата, он просто покидает страну пребывания. Происходящее сегодня свидетельствует о накале в наших отношениях, на фоне этого Япония совершает поступки, которые не позволяла себе раньше», – полагает эксперт.

Отвечая на вопрос, какими должны быть действия России в ответ на такое поведение японской стороны, собеседник отметил, что «Москва неоднократно принимает контрсанкции в отношении Токио».

«Одно из самых болезненных наших решений для японской стороны – это полное прекращение переговоров по мирному договору с Японией»,

– убежден он. В свою очередь эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил два основных фактора ухудшения российско-японских отношений.

«Во времена руководства Японией Синдзо Абэ российско-японские отношения активно развивались. Стороны видели перспективы сотрудничества. Но вышло так, что страны преследовали разные национальные интересы. Японцы видели главной целью возвращение Курильских островов. Россия же выстраивала отношения в интересах развития торгово-экономического сотрудничества, поскольку это крайне важный аспект для наших дальневосточных регионов», – рассказал собеседник.

«Но, к сожалению, когда Абэ ушел с должности премьер-министра из-за болезни, на его место пришли люди, которые не стали поддерживать позитивный диалог с Россией. В Японии возникло определенное разочарование, вызванное тем, что им не удалось решить крайне значимый для страны вопрос – заключение мирного договора», – полагает он.

«Другим аспектом ухудшения отношений между нашими странами стало то, что Япония после 24 февраля активно поддержала антироссийскую позицию стран G7 и присоединилась ко всем санкциям против нашей страны и пропагандировала явно недружественную политику. Это вызвало крайне негативную реакцию Москвы. Россия сначала назвала Японию недружественной страной в своих документах, а затем отказалась от заключения мирного договора и от других взаимоотношений», – убежден Казаков.

«Но я считаю, что нам стоит сохранять надежду на позитивные сдвиги в наших отношениях, которые рано или поздно должны произойти. Мы соседи, и Россия – это страна, которая ближе всего находится к Японии», – выразил надежду эксперт.

По мнению Казакова, важную роль в процессе налаживания отношений должна сыграть дипломатия. «Наша страна, как и любая другая, заинтересована в том, чтобы по периметру находились дружественные нам страны. Поэтому обе стороны должны действовать крайне осторожно, отбросив эмоции. И, руководствуясь принципами взаимоуважения, прийти к диалогу», – заключил собеседник.

Ранее Япония потребовала от России извинений в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. В МИД страны вызван российский посол Михаил Галузин. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо».

Он добавил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».

Напомним, консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори задержан при получении им секретных сведений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Японца доставили в управление ФСБ по Приморскому краю. Отвечая на вопросы, понял ли он, что нарушил законодательство России и что собирал у российских граждан закрытые данные, он ответил: «Да, сейчас понял».

Консул объявлен персоной нон грата. Ему предложено покинуть Россию в течение 48 часов.

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