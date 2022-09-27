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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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19:30
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Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В ЕК оценили влияние утечки на «Северном потоке»
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Еврокомиссия проинформирована о трех утечках на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», однако они не оказывают влияния на снабжение Европы, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи.
«ЕК была проинформирована о трех утречках, которые были обнаружены на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». Мы следим за развитием событий... На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по «Северному потоку – 1» находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а «Северный поток – 2» не авторизован на данный момент», – передает РИА «Новости» его слова.
Макфи отметил, что ЕК в данный момент изучает возможные последствия утечек для судоходства и экологической ситуации.
«Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который влияет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям на морское судоходство», – сказал он.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
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Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
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Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
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Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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В «Северном потоке – 2» произошло падение давления
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В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, его причины уточняются, сообщило агентство ДПА со ссылкой на данные оператора газопровода.
Отмечается, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Оператор газопровода проинформировал о факте случившегося «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». Причины инцидента выясняются, передает ТАСС.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».
Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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Кремль: Беспрецедентная ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства
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Нарушения в трубе «Северного потока» – беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
«Да, вчера собственно была информация. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической», – отметил он.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Тем временем морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
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Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Эксперт: В Европе можно ожидать появления нового Орбана в лице Мелони
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«Позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя результаты выборов в парламент Италии.
«Мелони, Сальвини и Берлускони единогласно заявляли, что Италия не выдержит нынешних высоких цен на газ, что в таких социально-экономических условиях это государство может просто погибнуть. Так что новое правительство будет ориентироваться на национальные интересы своей страны, а не на желания Брюсселя или Парижа», – считает Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, член Общественной палаты РФ.
Эксперт уверен, что победившая на выборах команда не погрязнет в междоусобицах, а, наоборот, сплотится, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы Италии. «Во время предвыборной кампании все трое предлагали задействовать альтернативные источники энергии, говорили об атомной энергетике. Вместе с тем они понимают, что эти варианты потребуют времени, а зима наступит уже совсем скоро», – напомнил политолог.
Конечно, Еврокомиссия хотела бы видеть у власти в Италии глобалистов, но она взамен получит правительство, которое, к примеру, солидарно с республиканцами в США. «Сальвини говорил, что Рим не должен оглядываться на центры силы – США и западноевропейские столицы, но обязан ориентироваться на интересы собственных граждан. Так что Урсула фон дер Ляйен прекрасно понимает, что новое правительство станет большой проблемой для Еврокомиссии. Кто такие Сальвини, Мелони и Берлускони, Брюсселю прекрасно известно. При этом сложно сказать, начнет ли теперь Еврокомиссия урезать дотации Италии. Дело в том, что в последнее время в целом практически невозможно понять, каков дальнейший план действий Брюсселя», – посетовал Сардарян.
«Что касается российско-украинского противостояния, то правые, в отличие от левых, в предвыборной риторике старались не акцентировать внимание на этой теме, – добавил Сардарян. – Не было слышно и призывов дальше бездумно накачивать Украину западным вооружением. Нужно понимать, что кризис предыдущего правительства Драги был вызван в первую очередь противостоянием с Россией. Так что теперь можно ожидать появления в Европе нового Орбана в лице Мелони. Конечно, деятельность Орбана не решает проблемы Евросоюза, связанные с Россией, но сам факт наличия такой фигуры лучше, чем его отсутствие».
То есть для Москвы открывается своего рода окно возможностей, полагает эксперт. «А если учесть еще и дружеские отношения нашего президента с Берлускони, можно даже предположить, что в Европе появится правительство, которое, по крайней мере, будет осознавать одну важную мысль – что Россия не отступит на Украине», – рассчитывает эксперт.
«Точно можно сказать, что позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Оно будет категорически против того, чтобы итальянские финансовые и военные ресурсы отправлялись на Украину. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – предположил Сардарян.
Как стало известно в понедельник, правоцентристская коалиция на воскресных парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции вперед вышла партия «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, которая набрала 26%. Таким образом, в Италии ожидается приход к власти первой женщины-премьера.
Как полагают наблюдатели, общий курс по поводу России при Мелони не изменится. Мелони неоднократно выражала солидарность с Украиной и выступала за поставки оружия Киеву, голосуя за это в парламенте.
Россия готова приветствовать любые политические силы в Италии, готовые проявить конструктивный подход к двустороннему диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
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Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска
Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.
Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».
В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.
В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.
Пушков: Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам
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Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
«Падение Европы, ее экономики – на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т.н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные против России санкции наносят колоссальный вред Европе – стремительно растут цены на продукты и топливо, инфляция зашкаливает.
В пятницу американские СМИ сообщили, что экономика Соединенных Штатов извлекла большую выгоду из энергетического кризиса в Европе: европейские компании начали переносить производство в США из-за высоких цен на газ.
Власти Швеции зафиксировали утечки в «Северном потоке»
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Морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
«В [газопроводе] «Северный поток» есть две утечки: одна в ИЭЗ Швеции и одна в ИЭЗ Дании. Они расположены очень близко друг к другу», – передает ТАСС его сообщение.
По данным агентства, вскоре после того, как на газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, Морская администрация Швеции выпустила предупреждение в связи с утечками в газопроводе «Северный поток». Между тем другой представитель этого ведомства заявил агентству, что власти внимательно следят за тем, чтобы «ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
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В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
ЕК решила рассмотреть идею о наказании за помощь в обходе санкций против России
Европейская комиссия готова рассмотреть предложение ряда стран Евросоюза о введении санкций против физических лиц и организаций, помогающих обходить антироссийские санкции, заявил порталу Euractiv анонимный дипломат Евросоюза.
Уточняется, что соответствующее предложение поступило от Нидерландов, Франции, Польши и стран Балтии. «Европейская комиссия, кажется, готова рассмотреть эту идею, учитывая, что она будет сдерживать тех, кто хочет оказать помощь в обходе санкций», – передает ТАСС его сообщение.
При этом, по информации портала, такая мера потребует от стран – членов ЕС внести изменения в свои уголовные законодательства, а они традиционного относятся к этому вопросу с большой осторожностью.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика ЕС, которая стала ответом на спецоперацию России на Украине, полностью провалилась.
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ЕК собралась представить ЕС предложения по новым санкциям против России
Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе», – передает РИА «Новости» слова источника издания.
Как уточнил чиновник, ожидается, что новый пакет мер будет одобрен еще до очередной встречи глав МИД стран ЕС в середине октября.
Отмечается, что новые меры затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, а также отключение большего количества банков от системы SWIFT.
На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
При этом ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов.
В Швеции посоветовали судам обходить район утечки из-за ЧП на «Северном потоке»
Морское управление Швеции в связи с ЧП на «Северном потоке» рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль.
«В связи с утечками на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в шведских и датских водах недалеко от Борнхольма Морское управление разослало навигационные предупреждения по (международной системе оповещения) Navtext и VHF о том, что судам следует держаться подальше от этого района», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.
По информации источника, управление предупреждает находящиеся поблизости суда и просит их держаться на безопасном расстоянии в пять морских миль (около девяти километров) от объектов.
Также ведомство рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета в 1 тыс. метров в связи с утечкой газа.
«Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1000 метров», – указал представитель ведомства.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.
Тем временем морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
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