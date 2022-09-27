Председатель Российского оскаровского комитета Чухрай решил покинуть пост

Народный артист России Павел Чухрай сообщил, что решил покинуть пост председателя Российского оскаровского комитета в связи с решением президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Чухрай возглавил Российский оскаровский комитет после смерти режиссера Владимира Меньшова в 2021 году.

Чухрай сообщил, что направил соответствующее письмо членам комитета. В письме он выразил недовольство тем, что Киноакадемия «в одностороннем порядке приняла решение не выдвигать российский фильм». Чухрай считает, что такое решение, принятое «через голову оскаровской комиссии», является «неправовым». Он пожаловался на то, что с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении»

Как заявил Чухрай, он «в знак протеста снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава этой организации». По его словам, членам комитета свое письмо направил и режиссер Николай Досталь, который «полностью поддерживает» Чухрая и «выходит из состава данной комиссии», передает ТАСС.

Напомним, президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар». По данным открытых источников, Чухрай в марте 2014 года подписал письмо в поддержку украинского евромайдана и обращение против воссоединения России и Крыма. В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.