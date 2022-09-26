Минск не исключил «иных вариантов» помимо переоборудования самолетов под ядерное оружие

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил «иных вариантов» помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие – все будет зависеть от поведения Запада.

Отвечая на вопрос о том, актуален ли вопрос размещения ядерного оружия России в Белоруссии, Макей сказал: «На сей счет наши президенты тоже высказались некоторое время назад и о том, что определенные типы самолетов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия».

«Не исключены и иные какие-то варианты», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По его словам, все будет зависеть от поведения западных «партнеров», «от тех непосредственных угроз для Беларуси и России».

«И если такие шаги со стороны наших западных «партнеров» будут предприняты, то мы, конечно же, вместе с Россией будем вырабатывать адекватные меры реагирования», – добавил он.

По словам Макея, Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз России.

Отвечая на вопрос о том, не делает ли военное наращивание НАТО у границ Белоруссии более актуальной идею размещения российских баз в республике, Макей сказал: «Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров».

«Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Беларуси», – отметил министр.

По его словам, «достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в Беларуси».

Он напомнил, что у России и Белоруссии создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений.

Россия однозначно заявила, что «если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на Союзное Государство, читай – нападение на Российскую Федерацию».

Макей заявил также, что Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии в случае возникновения непосредственных угроз со стороны Запада Москве и Минску, Макей сказал: «Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны».

«И, думаю, что если того потребует обстановка, то наши страны будут готовы пойти на самые решительные шаги, чтобы обеспечить надежную безопасность для наших стран, для наших народов», – подчеркнул он.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с лидером России Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

Напомним, 26 августа Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.