|
|
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского колли Александром Лукашенко «зеркально ответить» на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – сказал он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что согласен с Лукашенко, и Москве и Минску следует позаботиться об обеспечении безопасности Союзного государства и стран ОДКБ.
«У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских», – пояснил российский лидер.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
|
|
Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разработчик объяснил смысл названия истребителя Checkmate
|
|
Название однодвигательного истребителя Checkmate («Шах и мат») дали самолету, поскольку на поле боя он сможет выполнять роль фигуры коня, неброского, но незаменимого, заявил замглавы проекта в ОАК Алексей Булатов.
«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники – это пешки, ферзь – условно говоря, Су-57, конь – с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», – цитирует Булатова РИА «Новости».
По его словам, этот истребитель на поле боя – именно «конь», и решение однодвигательного истребителя нестандартное, такие самолеты не проектировались в России уже около 40 лет.
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Первый полет истребителя запланирован на 2025 год.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации
Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.
«Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Стало известно о госиспытаниях АПЛ спецназначения «Белгород»
Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852 , носитель ядерных беспилотников «Посейдон» в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море.
«Подлодка «Белгород» в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море, после их завершения состоится передача ее флоту», – передает ТАСС комментарий источника в кораблестроительной отрасли.
По словам собеседника агентства, первоначально АПЛ проекта 09852 будет находиться в опытной эксплуатации в составе Северного флота, затем продолжит службу на Тихоокеанском флоте.
Ранее сообщалось, что заводские ходовые испытания АПЛ «Белгород» начались в июле 2021 года. Тогда же предполагалось, что субмарина будет передана флоту в том же году. 25 декабря 2021 года генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что АПЛ «Белгород» завершит государственные испытания в 2022 году.
Первый носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» – подлодка проекта 09852 «Белгород» – был спущен на воду 23 апреля 2019 года на заводе «Севмаш».
Ранее Соединенные Штаты захотели ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства
Российской и белорусской сторонам следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», – цитирует Шойгу ТАСС.
На данный момент это становится все актуальнее, и Москва готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям».
Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. У него планируется встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России началось производство серийных ракет «Сармат»
|
|
Роскосмос приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», – заявил Рогозин в интервью каналу «Россия-24», передает РИА «Новости».
Как рассказал глава госкорпорации, первым новые ракеты получит полк Ужурского ракетного соединения, расположенный в Красноярском крае. Передача состоится к концу 2022 года.
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод «Красмаш» (входит в Роскосмос).
«Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. Ранее впервые пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля.
Рогозин добавил, что проверяет процесс сборки ракеты.
«Я регулярно посещаю предприятие-разработчика уникального стратегического межконтинентального комплекса «Сармат». В ближайшие 10 дней снова буду на этом предприятии», – передает слова Рогозина Telegram-канал Роскосмоса.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство.
Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна
|
|
Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи «БРИКС плюс».
«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», – указал глава российского государства, передает пресс-служба Кремля.
По его словам, «это примерно 5–6 млн тонн пшеницы, плюс 7 млн тонн кукурузы». Путин отметил, что глобально на мировом рынке зерна такие суммы ничего не решают.
«Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны», – отметил президент России, напомнив, что необходимо лишь разминировать порты.
Также Путин указал на отсутствие конструктивной позиции Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна.
«У нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного – конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних», – заявил президент.
По его словам, именно страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна.
Путин отметил, что урожай прогнозируется на уровне от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляются. Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил глава.
«Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В частности, российское продовольствие было недавно безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Судан и некоторые другие страны», – сказал президент.
Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков оценил возможность визита Путина к отшельнице Лыковой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на данный момент не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.
«Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», – сказал Песков, говоря о возможности Путина заехать к Лыковой в гости во время отпуска, передает ТАСС.
«Она [Агафья Лыкова] достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», – подчеркнул представитель Кремля.
Он пояснил, что местные жители также навещают Лыкову, спрашивают ее о здоровье, оказывают ей помощь, заботу проявляет и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий заявил, что Лыкова написала письмо президенту с просьбой навестить ее и сообщила, что постоянно молится за него.
Песков не смог ответить на вопрос, получили ли в Кремле письмо от отшельницы.
Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР
На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Лукашенко заявил о планах Минска перенаправить в порты Петербурга 20 млн тонн груза
Белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет об около 20 млн тонн груза, заявил глава республики в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», – сказал глава республики, сообщает агентство Белта в Telegram-канале.
Лукашенко отметил, что это даст Петербургу хорошие рабочие места.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово.
Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы
Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств».
Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Анонсировано выступление Путина на втором дне саммита БРИКС
Российский президент Владимир Путин в пятницу продолжит работу на саммите БРИКС, который пройдет в формате «пятерки» с приглашенными странами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В три часа дня, как и вчера, [Путин] продолжит работу на саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Тема сегодняшнего дня – укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, формат второго дня саммита называют «БРИКС плюс», так как на нем, кроме стран-участниц, присутствуют приглашенные Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
Бразилия же в пятницу будет представлена на уровне вице-президента.
«Все упомянутые главы государств и правительств будут выступать. Мы не сможем вам показать полностью весь этот процесс, но выступление президента РФ будет доступно для вас, мы его будем транслировать», – сказал представитель Кремля.
В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности
Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах.
«Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – добавил он.
В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
Лукашенко заявил о начале отгрузки минеральных удобрений в Ленобласти
Белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе визита в Петербург осмотрел место в Бронке, где намереваются строить белорусский порт. Минск полностью устраивает предложенное Москвой место, сказал политик.
Президент Путин отметил, что обе страны являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок».
«Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят для того, чтобы удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов», – цитирует российского лидера ТАСС.
«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально», – добавил Путин.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.
В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.
Лукашенко приехал в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой – сегодня, в четверг, и в пятницу – президент Белоруссии Лукашенко», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение.
«И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи», – уточнил Песков.
Он отметил, что тема части саммита, который состоится в четверг, – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.
Ранее Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.