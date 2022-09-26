Постпред России Ульянов оценил доклад МАГАТЭ по ЗАЭС

Доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС (ЗАЭС) имеет ряд изъянов, но делает картину происходящего более объективной и полной, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как представляется, доклад гендиректора по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС готовился в спешке и имеет ряд изъянов. Тем не менее он дает несколько более полную и объективную картину положения дел на АЭС, чем та, которую до визита навязывали украинские и западные политики, а также СМИ», – передает ТАСС слова дипломата.

Как отметил Ульянов, сейчас на станции на постоянной основе остаются два сотрудника МАГАТЭ, которые докладывают о ситуации в режиме реального времени. «По мере углубления их представления о положении дел на ЗАЭС доклады, надо полагать, будут приобретать более полный и точный характер, а секретариат агентства на регулярной основе, каждые несколько дней, публикует обновленные сведения о ситуации на ЗАЭС», – добавил постпред России.

По его словам, положения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС об угрозе со стороны России несостоятельны.

«В текст резолюции включены несколько призывов к России «остановить непрекращающиеся насильственные действия» в отношении украинских ядерных установок. На наши неоднократно заданные в ходе заседания Совета управляющих вопросы, о каких насильственных действиях идет речь, ни соавторы резолюции, ни голосовавшие за нее страны ответить так и не смогли. Причины очевидны: никаких насильственных действий в отношении ЗАЭС российская сторона не предпринимала», – отметил дипломат.

По его словам, в документе утверждается, что угроза ЗАЭС исходит якобы от присутствия на станции российских войск.

«Боевых армейских подразделений и тяжелых вооружений на станции не было и нет», – добавил Ульянов.

«[На станции] присутствуют только охранные подразделения Росгвардии, специалисты войск РХБЗ, отвечающие за радиологическую безопасность, и 10 сотрудников Росатома. Их присутствие там абсолютно необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС», – добавил постпред России.

Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован 6 сентябоя, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.

Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.