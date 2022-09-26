Российские «Зеленые» обвинили ВМС США в массовом убийстве китов

Военно-морские силы США и подводные лодки НАТО массово уничтожают китов, заявил руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», – приводятся слова Нагибина на сайте «Зеленый патруль».

В сообщении напомнили, что очередная трагедия произошла на днях у берегов Австралии, когда около 200 китов погибли из-за выброса на мель в Тасмании. Спасательные работы продолжаются и сейчас. Отмечается, что это уже второе массовое самоубийство в этом регионе планеты за последние семь дней.

В 2021-м США и Австралия запустили каскад масштабных морских учений продолжительностью в два года, назвав программу Exercise Talisman Sabre. Цель – демонстрация гегемонии в Тихоокеанском регионе и создание «факторов сдерживания» России и Китая. Кроме Австралии и США в военный альянс вошли Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия. С момента проведения учений с применением сонаров нового поколения количество случаев массового суицида китов и других морских млекопитающих увеличилось в десятки раз, отмечают «Зеленые».

На этом фоне ряд малоизвестных экологических организаций США предъявили иск военно-промышленному комплексу страны. Экологи требуют, чтобы ВМС отказались от использования новых мощных низкочастотных сонаров, применяемых для обнаружения субмарин противника.

«При этом международное экологическое сообщество хранит гробовое молчание, что подтверждает политическую ангажированность организаций», – подчеркивают «Зеленые».

Военные власти США в свою очередь заявили о том, что не намерены отказываться от технологии, позволяющей находить новейшие российские и китайские подлодки-невидимки, говорится в сообщении.

Кроме того, разработка сверхмощных сонаров обошлась американскому налогоплательщику в рекордные полмиллиарда долларов. Ряд мировых СМИ прямо пишут о том, что американская военщина получила «лицензию на массовое убийство китов».