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Российские «Зеленые» обвинили ВМС США в массовом убийстве китов
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Военно-морские силы США и подводные лодки НАТО массово уничтожают китов, заявил руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.
«Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», – приводятся слова Нагибина на сайте «Зеленый патруль».
В сообщении напомнили, что очередная трагедия произошла на днях у берегов Австралии, когда около 200 китов погибли из-за выброса на мель в Тасмании. Спасательные работы продолжаются и сейчас. Отмечается, что это уже второе массовое самоубийство в этом регионе планеты за последние семь дней.
В 2021-м США и Австралия запустили каскад масштабных морских учений продолжительностью в два года, назвав программу Exercise Talisman Sabre. Цель – демонстрация гегемонии в Тихоокеанском регионе и создание «факторов сдерживания» России и Китая. Кроме Австралии и США в военный альянс вошли Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия. С момента проведения учений с применением сонаров нового поколения количество случаев массового суицида китов и других морских млекопитающих увеличилось в десятки раз, отмечают «Зеленые».
На этом фоне ряд малоизвестных экологических организаций США предъявили иск военно-промышленному комплексу страны. Экологи требуют, чтобы ВМС отказались от использования новых мощных низкочастотных сонаров, применяемых для обнаружения субмарин противника.
«При этом международное экологическое сообщество хранит гробовое молчание, что подтверждает политическую ангажированность организаций», – подчеркивают «Зеленые».
Военные власти США в свою очередь заявили о том, что не намерены отказываться от технологии, позволяющей находить новейшие российские и китайские подлодки-невидимки, говорится в сообщении.
Кроме того, разработка сверхмощных сонаров обошлась американскому налогоплательщику в рекордные полмиллиарда долларов. Ряд мировых СМИ прямо пишут о том, что американская военщина получила «лицензию на массовое убийство китов».
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
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Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.
Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).
«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине
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Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.
«Мы также ясно заявляли публично, что <...> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой
На неправильно врученные повестки о мобилизации необходимо подавать жалобы, их рассматривают в прокуратуре, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.
Повестка считается врученной, если ее передали в руки лично и под подпись, если полученный таким образом документ будет проигнорирован, то человека ждет штраф, пояснил Тригнин в беседе с телеканалом 360.
«Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тыс. рублей», – сказал Тригнин.
На повестку можно подать жалобу, их проверкой занимается прокуратура. Ведомство запрашивает основания для вызова в военкомат.
Статус призыва скорректируют после решения прокуратуры, если повестку сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.
Он уточнил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат. «Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», – уточнил юрист.
К текущему моменту еще нет наказания за невыполнение такого предписания. В остальном же у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Запад придумал «наказание» для России за «ядерный удар» по Украине
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Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – приводит РИА «Новости» текст статьи FT.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Крым объявил о выполнении плана мобилизации
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Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, участвовавшие в спецоперации. Им вручены государственные награды.
«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно», – добавил Аксенов.
В свою очередь в опубликованном видеоролике представитель батальона отметил, что казаки вернутся в строй после того, как подразделение будет перегруппировано, а личный состав отдохнет.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия
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У американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США.
Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию».
Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях», передает РИА «Новости».
США считают, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, «у украинцев есть все права вернуть их».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
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В администрации США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
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Администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Жан-Пьер попросили прокомментировать статью The Washington Post, согласно которой США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. «Я сейчас не собираюсь говорить о каких-либо частных консультациях», – ответила она.
При этом официальный представитель Белого дома выступила с утверждением, что Соединенные Штаты «в течение многих месяцев предупреждали о фиктивном референдуме» о вступлении в состав РФ, который может быть проведен в ряде регионов Украины. Она добавила, что США не признают присоединение к РФ регионов Украины, ДНР и ЛНР. «Мы будем продолжать осуждать эти действия», – заключила пресс-секретарь.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Мизинцева назначили на должность замминистра обороны
Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что ранее занимавший должность замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее и переходит на другую работу.
В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.