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Трасс призвала наращивать антироссийские санкции и помогать Украине
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Западу необходимо игнорировать угрозы президента России Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.
«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», – приводит ее слова РИА «Новости».
Трасс подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Трасс твердо намерена продолжать политику наращивания военной помощи Украине.
В четверг российское посольство предупредило о последствиях воинственной политики Лондона.
В среду президент России Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться в их сторону». Путин также выразил уверенность, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут попасть под частичную мобилизацию. Минобрнауки России ведет консультации по данному вопросу, сообщили на горячей линии министерства.
«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит слова источника ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Эксперты назвали решение о референдумах в Донбассе давно назревшим
Москва делает все, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, проведение референдума об их присоединении к России – правильный шаг, тем более что Украина уже не считает эти территории своей страной, считают эксперты.
«Это решение уже перезрело. Украина превратила страну в фашистский концлагерь. Если им удается вернуть какие-то территории, там тут же начинаются этнические чистки в самых варварских видах, хуже, чем в Сирии, или как в Югославии было. Все гораздо хуже. Открыто идет террор против всех, кого сочтут, скажем так, нелояльными к украинской власти. Мы уже не имеем права отступать. То, что происходит в Харьковской области, там уже сотни людей расстреляны и пропали без вести. Происходят пытки, мародерства, изнасилования – что угодно. В своей стране так себя не ведут. Но Украина уже не считает потерянные территории своей страной. И это очевидно», – заявил журналистам военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, экс- советник Генсека ООН Игорь Никулин.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Никулин добавил, что вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту, и россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева также прокомментировала ход референдумов, отметив, что если народ требует, значит, решение о референдумах назрело.
«Россия выступает здесь в роли защитницы наших братских народов, которых обижают. <…> Конечно, страна и наше руководство делают правильные шаги, и уже давно надо скорее их (ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье – прим. ВЗГЛЯД) признать, и надеюсь, что все получится хорошо. <…> Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей. Потому что их гибнет очень много», – подчеркнула она.
Зайцева добавила, что русские люди всегда всем помогают и всех всегда защищают. «Наверное, у нас это в менталитете», – уточнила она.
Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также прокомментировал ход референдумов. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов согласился с министром иностранных дел Румынии, который сказал, что Украина просто собрана из разных народов, которым очень тяжело друг с другом ужиться, поэтому естественно, те люди, которые живут в Донбассе, они, наверное, душой хотят быть в Российской Федерации.
«Мне так кажется <…>, за них тяжело решать. Но, по крайней мере, дать им возможность высказать свое мнение, это идея неплохая, чтобы им хотя бы можно было к чему-то апеллировать, к мнению людей. То есть не просто предполагать, как мы сейчас предполагаем, что они там хотят <…>, а знать, что так хотят или точно так не хотят. И чтобы они могли высказать свое мнение», – подчеркнул Холодов.
Он также отметил, что всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. «Российская Федерация состоит из многих регионов, которые когда-то как-то присоединялись. Она же не всегда была такой огромной. Она прирастала своими территориями и, естественно, многие из них прирастали как раз для того, чтобы защитить себя, защитить свою жизнь», – пояснил Холодов.
По его мнению, после того как Россия признает территории как самостоятельное государство, люди должны принять какие-то решения, и после этого уже, в зависимости от того, попросят они, например, объединиться или не попросят, уже Российская Федерация может как-то на это реагировать. «Пока мы только видим намерения. Мы же не знаем, как народ проголосует, не можем решить. Хотя <…> я бы предположил, что они в большей степени будут поддерживать такое решение», – добавил Холодов.
Он резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Идее Трасс по снижению налогов предрекли провал
Задумка премьер-министра Британии Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире может не получиться, сообщают СМИ.
«Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 млрд фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 млрд фунтов в ближайшие полгода», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что идея может привести к кризису фунта стерлинга. Трасс такими действиями показывает, что может помочь Британии пройти энергетический кризис. Тем не менее снижение налогов приведет к резкому росту инфляции.
Ранее Трасс пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем.
В Москве в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов участвуют более 50 тыс. человек
В Москве на Манежной площади стартовала патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
На акцию собралось много людей с флагами России и присутствуют флаги некоторых политических организаций. Также всех пришедших внимательно досматривают, передает РИА «Новости».
Инициаторами проведения патриотического митинга стали Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» и комитет общественных связей Москвы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
В мероприятии примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты: Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что данная акция станет ярким событием и привлечет внимание большого числа жителей и гостей столицы. Организаторы акции убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».
На данный момент более 50 тыс. человек участвуют в митинге. Певица Юлия Чичерина уже начала свое выступление, сообщили в Telegram-канале «Народного фронта».
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Взрыв прогремел в Мелитополе
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пришелся по зданию гостиницы в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство
Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась сорвать референдум в Бердянске, устроив взрыв в центре города у здания мэрии, сообщили в администрации города.
«Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Наемники СБУ вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал», – сообщили власти, передает ТАСС.
«Этот и подобные ему акты террора – запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум. Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали», – уточнили в администрации.
Напомним, утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
Позже сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты на референдуме о вхождении в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Глава Херсонской области Сальдо пообещал суровую кару причастным к обстрелу Херсона
Всех причастных к ракетному обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, никакого снисхождения не будет, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим – никакого самого малого снисхождения не будет», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «это преступление – акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма».
В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.
Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы, передает РИА «Новости».
«Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие», – говорится в обращении администрации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.
Утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
В субботу в Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство. Подстанция получила незначительные повреждения.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В конкурсах «Лидеры возрождения» решили участвовать более 2,5 тыс. человек
На кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях зарегистрировались более 2,5 тыс. управленцев.
«Уже более 2,5 тыс. человек зарегистрировались на конкурсы «Лидеры возрождения». Большое число участников в столь короткие сроки – это свидетельство веры людей в Россию. То, что конкурсы стартовали практически одновременно с референдумами, воодушевило жителей и Донецкой, и Луганской народных республик, которые восемь лет сражались за свою независимость, и жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей», – приводятся слова исполнительного директора конкурсов Антона Серикова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, на конкурс зарегистрировалось и немало участников из разных российских регионов. «Это люди, которые имеют отношение к освобожденным территориям: родились здесь, жили, учились и работали, у кого здесь живут родственники. Именно здесь они видят точку приложения своих усилий, уникальные возможности для профессиональной реализации и карьерного роста», – добавил Сериков.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил высокий интерес к кадровому отбору: «Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» набирает обороты. Многие люди, как в республике, так и временно уехавшие за ее пределы, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Они расценивают участие в конкурсе как уникальный шанс найти свое место в будущем Донбасса. Я призываю тех, кто еще не подал заявку на участие, сделать это».
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что жители ЛНР выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь, поэтому они заявляют на референдуме: «Мы возвращаемся домой!» «И они говорят, регистрируясь на конкурс: «Мы идем восстанавливать мирную жизнь», – подчеркнул он.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что конкурс «Лидеры возрождения. Запорожская область» идет по плану. «Участники подают заявки на регистрацию. Активность людей высокая, как и на референдуме по вхождению региона в состав России. И это не случайность, это связанные процессы. Люди хотят строить мирное будущее Запорожской области, и они хотят делать это вместе с Россией», – сказал он.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев отметил, что не смотря на то, что все внимание приковано сейчас к референдуму по вхождению региона в состав России, люди успевают сделать оба дела.
«Киев в Херсонской области интересовали только ресурсы, люди были выкинуты на обочину жизни. Россия приходит с программами развития человеческого и профессионального потенциала – и в этом принципиальное различие», – подчеркнул он.
Зарегистрированный в числе первых участников конкурса «Лидеры возрождения» Сергей Добровольский из Донецка считает, что конкурс будет полезен республике. «Это хорошая возможность для военнослужащих, которые после завершения военных действий вернутся домой в свои города помочь республике заполнить кадровые дыры в органах власти», – прокомментировал он.
Начальник медицинского пункта одной из войсковых частей Андрей С. рассказал, что военнослужащие активно включились в регистрацию на конкурс. Он отметил, что в конкурсе принимают участие «ребята с передовой, с фронта, командиры, простые военнослужащие». «Из них производится отбор в кадровый резерв для того, чтобы, когда военное время закончится и наступит мирная жизнь, эти ребята смогли поднимать республику на гражданской службе», – пояснил он.
Военнослужащий Народной милиции ДНР Глеб рассказал, что принимает участие в конкурсе «Лидеры возрождения» потому, что хочет вывести предпринимательство на новый уровень: «Хочу, чтобы в Донбассе было производство, были услуги, было импортозамещение, а не просто купи-продай. Чтобы наш регион стал процветающим».
Помощник судьи из Донецка Елена Коба принимает участие в конкурсе «Лидеры возрождения», ожидая, что он станет отправной точкой для возвращения к мирной жизни.
Руководитель торговой площадки Армавирского картонного завода Илья Иванов – уроженец Херсона, он уехал в 2014 году, но мечтает вернуться возрождать родной город. «Я видел много проблем в Херсоне еще при украинской власти. Тогда их сложно было решить. Сейчас, я думаю, их решить будет проще. Люди уже устали от всего, от вранья устали», – добавил он.
Директор школы в Каховке Херсонской области Елена Мартынова тоже поделилась причинами своего участия в конкурсе «Лидеры возрождения»: «Когда в апреле этого года я стала директором школы, то поняла, что хочу изменений. Не хочу прежней интерпретации нашей истории, хочу, чтобы она была написана правильно, так же честно, как нам преподавали во времена СССР, чтобы писали ее мы. Побывав недавно в Крыму, я увидела, насколько там все изменилось в лучшую сторону, особенно в образовании, и я бы хотела этого для своего города».
Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.
Мужчина подорвался на взрывном устройстве у села Петровское в ДНР
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения», – приводит сообщение РИА «Новости».
В Штабе добавили, что пострадавший был доставлен в Старобешевскую больницу.
Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса Народной милиции ДНР сбил беспилотник, который корректировал огонь по рынку в Донецке.
В четверг мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины крытого рынка в Донецке погибли шесть человек.