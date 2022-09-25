В ГД призвали освободить от мобилизации аспирантов и студентов частных вузов

Депутат Госдумы Артем Метелев направил обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с просьбой освободить от мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей.

В обращении депутат призвал ведомство инициировать расширение Указа президента Владимира Путина. Депутат сообщил, что опубликованный 24 сентября Указ президента гарантирует отсрочку от мобилизации только для студентов государственных ВУЗов, не регламентируя политику мобилизации в отношении студентов частных ВУЗов и колледжей, а также спирантов, фактически находящихся в аналогичных условиях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Возникает противоречие: аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей – в сущности одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу. Данная несправедливость наносит ущерб и системе высшего образования, создавая риски для закрытия 212 частных университетов», – написал Метелев в обращении.

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Он добавил, что молодые, неопытные и не обученные военному делу студенты не смогут быть полезны вооруженным силам в нынешних условиях, а также призвал обеспечить обучающимся равные права и условия в отношении военной службы.

«Считаю, что если студент обучается по государственным образовательным программам в колледже или университете, вне зависимости от их профиля, отсрочка должна распространяться на всех» – сказал Метелев.

Ранее в Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации.

В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.