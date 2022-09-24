Лавров указал на желание Запада расчленить Россию из-за ее самостоятельности

Западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», – цитирует ТАСС Лаврова.

Также он отметил, что Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.

«Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». Третьего не дано, никаких компромиссов. Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», – отметил глава МИД России.

Также министр иностранных дел России заявил, что финансовые и логистические препоны для экспорта российского зерна и удобрений, созданные США и ЕС, так до конца и не были сняты.

«Приветствуем усилия генсекретаря [ООН Антониу Гутерриша], способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока — суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в стремлении превратить мир в свой «задний двор».

Посол России в США заявил, что Штаты поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.