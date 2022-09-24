В Киеве вандалы разрисовали памятник Пушкину

Москва обещала реализовать цели СВО на Украине вопреки угрозам Запада

Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать цели спецоперации на Украине и обеспечить защиту русского населения, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.

Захарова указала, что начавшиеся в пятницу референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями».

В этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о несостоятельности высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осудившего проведение референдумов, а также объявленную в РФ частичную мобилизацию по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», – подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Захарова назвала лицемерными обвинения ЕС в адрес России с учетом того, что в Брюсселе «закрывали и продолжают закрывать глаза на превращение Украины в тоталитарное государство нацистского толка, где уже много лет грубо нарушаются основные права и свободы человека». «На то, как осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин для рекрутирования в ряды националистических батальонов и ВСУ. На то, как украинская армия и боевики этих националистических формирований безнаказанно убивают жителей Донбасса», – добавила она.

Дипломат также обратила внимание, что в Евросоюзе «не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия» на Украине, вместо содействия прекращению конфликта. По ее словам, в случае с Косово ряд европейских стран ссылались на так называемое право «на выход из государства части его территории в случае реальной угрозы нарушений прав проживающего на ней населения». «Упомянутое право абсолютно применимо к республикам Донбасса, жители которых более восьми лет непрерывно подвергаются обстрелам и бомбардировкам ВСУ. На других освобожденных территориях Киев с 2014 года на системной основе осуществлял террор проживающих там этнических русских и просто русскоязычного населения. В отличие от Косово и надуманной «угрозы» его жителям, ужасающие преступления киевского режима вполне реальны», – заключила она.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, обещал поработать с союзниками и партнерами США над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России.

Накануне в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.

В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о намерении Евросоюза ввести секторальные санкции против России в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях Украины.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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