В Одессе на памятнике Екатерине II появились надписи с призывом снести его

Очередные призывы снести памятник Екатерине II в Одессе появились на постаменте сооружения. Кроме того, императрицу вандалы называют «убийцей».

Об этом в воскресенье сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

13 сентября памятник Екатерине II облили краской. На новых фотографиях с места событий видно, что краску до сих пор не стерли.

В июле две электронные петиции к президенту Украины с предложением снести памятник Екатерине II набрали более 25 тыс. голосов, что является условием обязательного их рассмотрения главой государства. При этом в одном из обращении предлагалось заменить памятник Екатерине II на монумент в честь актера Билли Херрингтона, известного по съемкам в порнофильмах 1990-х годов.

1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на обе петиции и попросил власти города рассмотреть вопрос. При этом он отметил необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией. Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не поддерживает войну против памятников в условиях, когда ведутся боевые действия, поскольку в текущих обстоятельствах попытка переписать историю города может привести к поляризации общества.

Одесситы ответили на предложение Зеленского о сносе памятника обещанием восстановить монумент после возвращения города в состав России.