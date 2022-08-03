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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Экспорт российского газа в Европу падает, но доходы России только растут Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Украина дразнит Россию памятником Екатерине Второй

Екатерина Великая – одна из основателей Одессы Роман Кручинин/ТАСС
Один из символов Одессы имперского времени – памятник основателям города, похоже, скоро будет снесен. Соответствующую петицию одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Это решение стоит воспринимать как нечто большее, чем просто очередной акт борьбы киевского режима с русским миром. Каким может быть ответ на него? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Поляки пожинают горькие плоды русофобии

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки. Подробности...
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Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...
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«Звезды» уже никому не нужны

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах. Подробности...
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Как России и Украине поделить культуру

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Украина дразнит Россию памятником Екатерине Второй

    Екатерина Великая – одна из основателей Одессы
    		   3 августа 2022, 08:40
    Фото: Роман Кручинин/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Один из символов Одессы имперского времени – памятник основателям города, похоже, скоро будет снесен. Соответствующую петицию одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Это решение стоит воспринимать как нечто большее, чем просто очередной акт борьбы киевского режима с русским миром. Каким может быть ответ на него?

    Обычно новостные ленты 2 августа сплошь в тельняшках и мускулистых десантниках. Но не в этом году. В этот раз половина новостей дня посвящена вояжу Нэнси Пелоси на Тайвань, а вторая – несопоставимым по масштабу личностям: Владимиру Зеленскому и Екатерине II. Вернее, тому, что первый намерен снести памятник второй. 

    Тут же поправим и новостные агентства, и самого Зеленского, который потратил юность на КВН и плохо знает историю страны, где ему выпало работать президентом. В Одессе стоит памятник не Екатерине II, а памятник основателям Одессы: Екатерине II, Хосе де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.

    Сам же памятник не «закрепляет на Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы» (как это утверждает киевская пропаганда). История – это то, что случилось, это факты. Новороссия была отвоевана у Османской империи, а Одесса – основана усилиями всех перечисленных и тысячами других, это факт. Роль и место Украины в истории Одессы весьма скромны – хотя бы потому, что Одесса на пару сотен лет старше.

    Трололо

    Сама ситуация вокруг памятника – явный троллинг, причем уже двойной, а то и тройной. Вначале автор электронной петиции на сайте президента Украины предложил вместо памятника основателям Одессы поставить памятник порноактеру Биллу Херрингтону. Затем уже сам Зеленский в ответе на обращение, собравшее более 25 тыс. подписей, пишет, что обратился к Одесскому горсовету с просьбой рассмотреть петицию.

    Памятник основателям Одессы восстановили в 2007 году. Причем основанием для этого стало как раз решение горсовета «О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы с воспроизведением ее исторического вида». Иными словами, горсовет Одессы практиковал декоммунизацию, когда это еще не стало мейнстримом. Причем декоммунизацию здорового человека.  

    Но теперь Зеленский просит от горсовета пересмотреть решение 15-летней давности. По факту это иезуитское требование своеобразной присяги на верность. Снесете памятник – значит молодцы, патриоты. Не снесете – тогда мы вас самих снесем. 

    К тому же закамуфлировано это в обертку демократии: вот, любой может создать петицию, собрать подписи, а президент – что? Его дело маленькое, он только поручение дает рассмотреть. Не тоталитаризм какой-нибудь. 

    Ну и, конечно же, это троллинг России. Готовите наступление на Николаев и Одессу? А мы тут пока памятник снесем, ла-ла-ла.

    И как с любым троллингом, самым правильным будет не реагировать на него. И не подчинять военную операцию украинской клоунаде.

    Одесса как форпост

    Мы планов Минобороны не видели. Что в них написано – не знаем. Если они, как звучало ранее, действительно предполагают контроль над Николаевской и Одесской областями – так тому и быть. Однако раздающиеся уже призывы освобождать Одессу, чтобы опередить варваров Зеленского, – редкая глупость.

    Давайте вспомним, что такое Одесса? Город, выстроенный на пустом месте. Форпост на новых территориях. Нет, о хаджибейских фантазиях украинцев мы осведомлены (якобы на этом месте давно было поселение). Поэтому вспомним тут ведомость священника Романа Иванова: «...декабря 1793 г. в самом Хаджибее было всего 10 дворов, в них – мужеска пола душ 22, а женска пола – 6». Даже не хутор. Чтобы форпост был крепким, его нужно было на что-то опереть: армия опирается на тыл, так было и будет всегда.

    Поэтому Одесса получила громадные преференции в торговле (порто-франко, то есть беспошлинный ввоз товаров, почти на 40 лет: с 1819 по 1859 год). Порт быстро вошел в число крупнейших в Российской империи, а уж на Черном море он и был крупнейшим.

    За взрывным ростом торговли последовал рост населения. То есть Одесса стала не только новой морской базой для военного флота империи (отсель грозить мы будем турку), но и центром освоения всего региона. 

    Украинская пресса пишет о каких-то «кремлевских методичках» с тезисами по освещению военной операции. Якобы рекомендуется проводить параллели с Александром Невским. Не знаем, где они их увидели, но военная операция сегодня – это новая борьба за Причерноморье. В конце XVIII века – с Крымским ханством и Османской империей. Сегодня – с Украиной и ее союзниками. 

    История, в свою очередь, дает нам готовые модели освоения этих территорий. Армии нет смысла держаться за землю, держаться нужно за людей. А людям нужно дать какой-то ответ на вопрос: почему им нужно жить в том же Херсоне? Даже после получения российского паспорта, с которым можно жить где угодно в РФ. Екатерина II и ее приближенные такой ответ дать смогли. 

    Нет, это не означает, что Одесса и Николаев не нужны. Но нынешней Одессы не было бы, если бы в конце XVIII века завоеванное не зафиксировали бы на бумаге. И не начали тут же развивать. Иначе говоря, Херсон сегодня – вполне себе новая Одесса. По крайней мере, со всеми шансами стать ей. Нравится это старой Одессе или нет. 

    Два памятника основателям

    В этом смысле вполне логично предложение РВИО, объявившего конкурс на лучший памятник Екатерине II для его установки в Херсоне. Что там нарешает одесский горсовет, еще непонятно, а памятник ей в Новороссии стоять будет. 

    Что же до Одессы... Тамошнего памятника, конечно, жаль. Тем более, что фигуры сподвижников Екатерины II – еще те, от старого памятника. Да и основание тоже. Но принимая во внимание ситуацию на Украине, нужно быть готовыми к тому, что его не просто снесут, как в свое время снесли большевики, а сравняют под корень, вместе с основанием. А бронзовые фигуры основателей еще и переплавят в какую-нибудь пакость. А на месте памятника откроют, скажем, общественный туалет. Можно даже без горсовета обойтись. «Азов» какой-нибудь пришлют.

    Но, как показал тот же горсовет 15 лет назад, памятники можно восстановить. Да и сама Одесса – даже сегодня – памятник ее основателям. 

    Спустя 30 лет после основания (рескрипт Екатерины II 1794 года о строительстве города и порта) Одесса, как сказали бы теперь, была «молодым тигром» империи. 30 лет в составе Украины дали Одессе разве что «Львівську реберню» и пяток альтернативно одаренных деятелей типа Сережи Стерненко и любителя Херрингтона, написавшего петицию. Вот и все украинское наследие.

    Памятник они, конечно, разрушить могут. Но переделать Одессу на украинский манер никакой горсовет не сможет. Для этого нужно быть империей.  


     
     
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