Один из символов Одессы имперского времени – памятник основателям города, похоже, скоро будет снесен. Соответствующую петицию одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Это решение стоит воспринимать как нечто большее, чем просто очередной акт борьбы киевского режима с русским миром. Каким может быть ответ на него?

Обычно новостные ленты 2 августа сплошь в тельняшках и мускулистых десантниках. Но не в этом году. В этот раз половина новостей дня посвящена вояжу Нэнси Пелоси на Тайвань, а вторая – несопоставимым по масштабу личностям: Владимиру Зеленскому и Екатерине II. Вернее, тому, что первый намерен снести памятник второй.

Тут же поправим и новостные агентства, и самого Зеленского, который потратил юность на КВН и плохо знает историю страны, где ему выпало работать президентом. В Одессе стоит памятник не Екатерине II, а памятник основателям Одессы: Екатерине II, Хосе де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.

Сам же памятник не «закрепляет на Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы» (как это утверждает киевская пропаганда). История – это то, что случилось, это факты. Новороссия была отвоевана у Османской империи, а Одесса – основана усилиями всех перечисленных и тысячами других, это факт. Роль и место Украины в истории Одессы весьма скромны – хотя бы потому, что Одесса на пару сотен лет старше.

Трололо

Сама ситуация вокруг памятника – явный троллинг, причем уже двойной, а то и тройной. Вначале автор электронной петиции на сайте президента Украины предложил вместо памятника основателям Одессы поставить памятник порноактеру Биллу Херрингтону. Затем уже сам Зеленский в ответе на обращение, собравшее более 25 тыс. подписей, пишет, что обратился к Одесскому горсовету с просьбой рассмотреть петицию.

Памятник основателям Одессы восстановили в 2007 году. Причем основанием для этого стало как раз решение горсовета «О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы с воспроизведением ее исторического вида». Иными словами, горсовет Одессы практиковал декоммунизацию, когда это еще не стало мейнстримом. Причем декоммунизацию здорового человека.

Но теперь Зеленский просит от горсовета пересмотреть решение 15-летней давности. По факту это иезуитское требование своеобразной присяги на верность. Снесете памятник – значит молодцы, патриоты. Не снесете – тогда мы вас самих снесем.

К тому же закамуфлировано это в обертку демократии: вот, любой может создать петицию, собрать подписи, а президент – что? Его дело маленькое, он только поручение дает рассмотреть. Не тоталитаризм какой-нибудь.

Ну и, конечно же, это троллинг России. Готовите наступление на Николаев и Одессу? А мы тут пока памятник снесем, ла-ла-ла.

И как с любым троллингом, самым правильным будет не реагировать на него. И не подчинять военную операцию украинской клоунаде.

Одесса как форпост

Мы планов Минобороны не видели. Что в них написано – не знаем. Если они, как звучало ранее, действительно предполагают контроль над Николаевской и Одесской областями – так тому и быть. Однако раздающиеся уже призывы освобождать Одессу, чтобы опередить варваров Зеленского, – редкая глупость.

Давайте вспомним, что такое Одесса? Город, выстроенный на пустом месте. Форпост на новых территориях. Нет, о хаджибейских фантазиях украинцев мы осведомлены (якобы на этом месте давно было поселение). Поэтому вспомним тут ведомость священника Романа Иванова: «...декабря 1793 г. в самом Хаджибее было всего 10 дворов, в них – мужеска пола душ 22, а женска пола – 6». Даже не хутор. Чтобы форпост был крепким, его нужно было на что-то опереть: армия опирается на тыл, так было и будет всегда.

На эту тему

Поэтому Одесса получила громадные преференции в торговле (порто-франко, то есть беспошлинный ввоз товаров, почти на 40 лет: с 1819 по 1859 год). Порт быстро вошел в число крупнейших в Российской империи, а уж на Черном море он и был крупнейшим.

За взрывным ростом торговли последовал рост населения. То есть Одесса стала не только новой морской базой для военного флота империи (отсель грозить мы будем турку), но и центром освоения всего региона.

Украинская пресса пишет о каких-то «кремлевских методичках» с тезисами по освещению военной операции. Якобы рекомендуется проводить параллели с Александром Невским. Не знаем, где они их увидели, но военная операция сегодня – это новая борьба за Причерноморье. В конце XVIII века – с Крымским ханством и Османской империей. Сегодня – с Украиной и ее союзниками.

История, в свою очередь, дает нам готовые модели освоения этих территорий. Армии нет смысла держаться за землю, держаться нужно за людей. А людям нужно дать какой-то ответ на вопрос: почему им нужно жить в том же Херсоне? Даже после получения российского паспорта, с которым можно жить где угодно в РФ. Екатерина II и ее приближенные такой ответ дать смогли.

Нет, это не означает, что Одесса и Николаев не нужны. Но нынешней Одессы не было бы, если бы в конце XVIII века завоеванное не зафиксировали бы на бумаге. И не начали тут же развивать. Иначе говоря, Херсон сегодня – вполне себе новая Одесса. По крайней мере, со всеми шансами стать ей. Нравится это старой Одессе или нет.

Два памятника основателям

В этом смысле вполне логично предложение РВИО, объявившего конкурс на лучший памятник Екатерине II для его установки в Херсоне. Что там нарешает одесский горсовет, еще непонятно, а памятник ей в Новороссии стоять будет.

Что же до Одессы... Тамошнего памятника, конечно, жаль. Тем более, что фигуры сподвижников Екатерины II – еще те, от старого памятника. Да и основание тоже. Но принимая во внимание ситуацию на Украине, нужно быть готовыми к тому, что его не просто снесут, как в свое время снесли большевики, а сравняют под корень, вместе с основанием. А бронзовые фигуры основателей еще и переплавят в какую-нибудь пакость. А на месте памятника откроют, скажем, общественный туалет. Можно даже без горсовета обойтись. «Азов» какой-нибудь пришлют.

Но, как показал тот же горсовет 15 лет назад, памятники можно восстановить. Да и сама Одесса – даже сегодня – памятник ее основателям.

Спустя 30 лет после основания (рескрипт Екатерины II 1794 года о строительстве города и порта) Одесса, как сказали бы теперь, была «молодым тигром» империи. 30 лет в составе Украины дали Одессе разве что «Львівську реберню» и пяток альтернативно одаренных деятелей типа Сережи Стерненко и любителя Херрингтона, написавшего петицию. Вот и все украинское наследие.

Памятник они, конечно, разрушить могут. Но переделать Одессу на украинский манер никакой горсовет не сможет. Для этого нужно быть империей.