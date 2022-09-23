В Казани назвали лучший способ улучшить качество воздуха

Ликвидация свалок и иловых полей позволит значительно улучшить качество воздуха в Казани, об этих мероприятиях шла речь в ходе визита главы Минприроды Александра Козлова в Республику Татарстан.

Благодаря федеральной поддержке, в регионе уже ведется рекультивация Самосыровского полигона. Свалка является крупнейшей в Казани, она эксплуатировалась с 1960 по 2013 год. В 2013 году свалка была законсервирована, а ее старая часть рекультивирована к 2018 году, говорится в сообщении на сайте Минприроды.

«Полигон Самосыровский, который мы сегодня осмотрели, рекультивируем по федпроекту «Чистая страна». На 14 гектарах расположены отходы IV и V классов опасности. А рядом с полигоном сегодня живут почти 350 тысяч человек. Строители обещают в 2023 году все работы выполнить, и, несомненно, это лучшим образом скажется на качестве жизни людей», – подчеркнул Козлов.

Еще один объект, ликвидация которого позволит значительно улучшить качество воздуха в Казани – иловые поля. Почти четыре тысячи кубических метров отходов IV и V классов опасности располагаются на 106 гектарах. Работы по ликвидации идут с прошлого года. Общая готовность объекта – 20,16%.

«Запах, который идет с полей, накрывает город, где живет почти 1 млн 400 тыс. человек. А все химикаты, отходы отсюда попадают в Волгу. Сейчас все работы идут в графике. На данный момент забивают шпунтовые сваи, устраивают плитные покрытия, очищают карты. Мы уже решили вопрос с финансированием на три года. А значит, что в 2024 году все иловые поля Казани должны быть полностью рекультивированы и засажены газоном», – заявил Козлов.

Также министр сообщил, что правительством России принято решение направить финансирование для демонтажа недействующего трубопровода в акватории Нижнекамского водохранилища.

«Власти Татарстана оперативно подготовили весь комплект документов, наша экспертная комиссия их рассмотрела. Буквально вчера председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал такое распоряжение. И мы досрочно начинаем демонтаж. Первый транш – 95,3 миллиона рублей – выделим региону уже в этом году» - подчеркнул Козлов.

Еще один вопрос, который был поднят в ходе визита - оздоровление реки Нокса. Так, в июле регион обследовал 21 километр водоохраной зоны в черте Казани. Был выявлен 91 факт негативного воздействия. В их числе размещение отходов и завалы деревьев.

«Сейчас регион разрабатывает ПСД по расчистке реки. После подадут заявку на федеральное финансирование. Это ориентировочно следующая трёхлетка», – заявил глава Минприроды России.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков отметил, что при поддержке федерального Минприроды России, сегодня в регионе реализуется еще ряд проектов по улучшению экологической обстановки.

«При поддержке Минприроды России мы также делаем очистку реки Мелекеска в Набережных Челнах. Также проводятся работы по берегоукреплению Камского устья – объём финансирования 221 млн. Но самое главное – что мы снимаем негативное воздействие на жителей. Также проводится капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Все это делается в рамках нацпроекта «Экология». За три года у нас реализовано мероприятий на общую сумму 18,9 млрд рублей», - сообщил он.

Кроме того, в ходе встречи с главой Республики Рустамом Миннихановым стороны обсудили не только реализацию приоритетных мероприятий нацпроекта, но и возможность включения ряда объектов в федпроект «Генеральная уборка», вопросы развития лесохозяйственного комплекса, а также сохранение биологического разнообразия. В частности – создание центра реинтродукции снежного барса в России.