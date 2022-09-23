Министр финансов США Йеллен предсказала Европе тяжелую зиму

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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 01:57  |  vz.ru
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Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Почему рынки паникуют, а рубль спокоен Станислав Красильников/ТАСС
Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Расширение границ России готовы признать в Европе

«Для нас всегда важно иметь таких друзей, как вы», – сказал Путин Додику Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки России и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
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Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель – не допустить «захвата» республиканцами Конгресса в ходе предстоящих выборов. Для этого консерваторов необходимо не только утвердить в общественном мнении как «врагов Америки» и «экстремистов», но и признать экстремистами де-юре. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Красная армия подала пример освобождения Донбасса

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 сентября 1943 года завершилось освобождение Донбасса от фашистов Красной армией. Операция длилась почти полтора месяца и была сложной. Подробности...
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Ложь и правда о мобилизации

Тайная миссия посла США в Москве

Почему мобилизация и почему частичная

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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
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Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
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Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Начался референдум по возвращению освобожденных территорий в Россию
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    Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц

    «деньги кончатся»


    Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены

    «готовы к сотрудничеству»


    Эрдоган сообщил о планах увеличить закупки газа у США

    Видео

    Обмен военнопленных


    Россия доказала высокую ценность жизни своих солдат

    американская инициатива


    Германию тянут к рычагам управления миром

    знак поддержки


    Расширение границ России готовы признать в Европе

    реакция запада


    Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    ценности и идеалы


    Сергей Худиев: Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

    ничего хорошего


    Александр Свистунов: Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

    мрачное будущее


    Владимир Прохватилов: Британия выпадает из числа мировых держав

    на ваш взгляд


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    Министр финансов США Йеллен предсказала Европе тяжелую зиму

    23 сентября 2022, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    Цены на энергию взлетели в Европе, зима для европейцев окажется действительно тяжелой, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    В США тоже «видят последствия», но американцы «не так пострадали», как жители Европы, сказала Йеллен. По ее словам, США «работают вплотную с европейскими соседями для поиска альтернативных поставок». Йеллен «верит, что они смогут» решить задачу. При этом она призвала «не преувеличивать» влияние экономической ситуации в ЕС на экономику США, передает РИА «Новости».

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.

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    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
    		    22 сентября 2022, 10:57
    Фото: Sven Hoppe/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.

    «Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.

    Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.

    «Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.

    Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.

    В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
    		    22 сентября 2022, 07:20
    Фото: Nicolas Landemard/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».

    Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.

    Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

    В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.

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    Боррель призвал ввести новые санкции против России
    		    20 сентября 2022, 22:59
    Фото: Zhang Cheng/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.

    «Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.

    Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».

    Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.

    Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.

    Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.

    В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.

    Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.

    В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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    Эрдоган сообщил о планах увеличить закупки газа у США
    		    22 сентября 2022, 17:12
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Анкара намерена нарастить закупаемые у Вашингтона объемы газа, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.

    «Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    При этом ранее в Анкаре подтвердили, что планируют оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, поскольку это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара.

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    Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
    		    22 сентября 2022, 17:41
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

    «Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.

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    В Финляндии нашли способ лишить россиян туристических виз

    20 сентября 2022, 16:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Финляндия попросила Европейский союз включить в список антироссийских санкций туристические визы, соответствующее заявление сделали в МИД страны.

    «Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», – цитирует сообщение финского ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что Хельсинки просит рекомендацию Еврокомиссии, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезд россиян на границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали ее.

    «Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», – заключили в МИД Финляндии.

    Ранее в Еврокомиссии выказали поддержку странам ЕС, которые приняли решение не пропускать россиян с шенгенскими визами.

    С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

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    Республика Сербская согласилась покупать газ на российских условиях

    22 сентября 2022, 09:55

    Текст: Антон Никитин

    Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет Газпром, в том числе это касается торговли в национальных валютах, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик. Он добавил, что для его страны главное – сохранить уровень цен.

    «Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит Газпром. До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с Газпромом мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    «Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании «Газпром». Было озвучено, что Газпром также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы [продолжим работать] вместе», – подчеркнул Додик.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что компания продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка.

    В июне на встрече с президентом Владимиром Путиным Додик поблагодарил Россию за согласие сохранить цены на газ на прежнем уровне. Он подчеркнул, что российские энергоресурсы не имеют альтернативы.

    Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с Газпромом. Глава Минэнерго республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет «около 290 долларов за 1 тыс. кубометров или немного выше» и что она будет корректироваться каждый квартал.

    Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным Минэнерго, в последние годы составляет около 50 млн кубометров.

    Додик также заявил, что вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно. По его словам, сербский народ не поддерживает присоединение к Североатлантическому альянсу.

    Он отметил, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.

    «По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным», – подчеркнул политик.

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    Коментарии (97)
    В ЕС не исключили отмены права вето при голосовании по санкциям к России
    		    22 сентября 2022, 03:30
    Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз расширит санкции против Москвы и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в связи с решением российских властей провести частичную мобилизацию, сообщил источник в ЕС.

    Источник РИА «Новости» заявил, что ЕС «ускорит разработку восьмого пакета санкций», под которые попадет «несколько новых людей». Вероятно, «министры ЕС обсудят возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России». Обсуждение, по словам источника, может состояться «в ближайшие недели».

    Очередной пакет санкций будет включать шаги, направленные на введение потолка цен на нефть, при этом некоторые государства опасаются возможного сокращения поставок со стороны России. По словам источника, «комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето». Хотя «комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление» санкций, сказал он, отметив, что Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, или, возможно, 28 сентября.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.

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    Коментарии (4)
    В ЕК внесли документ о смягчении санкций против угля из России
    		    20 сентября 2022, 21:08
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия изучает возможность разрешить перевозку угля и удобрений из России, сообщают информационные агентства со ссылкой источники.

    Разрешение есть в руководстве по применению антироссийских санкций ЕС, находящихся на рассмотрении, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Перевозка некоторых товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, «должна быть разрешена с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

    Кроме угля указаны удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае политических решений, противоречащих контрактам российская сторона не станет их исполнять. «Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.

    Коментарии (13)
    На виллах миллиардера Усманова в Германии прошли обыски
    		    21 сентября 2022, 13:54
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с российским бизнесменом Алишером Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.

    В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции, передает Deutsche Welle*** (внесено в список СМИ-иноагентов).

    По словам главы BKA Хольгера Мюнха, обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима: недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта бизнесмена, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром.Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.

    В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Усманов якобы оплатил услуги охраны, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.

    Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.

    По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского бизнесмена также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу.

    Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.

    Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.

    Журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Польша и страны Балтии добиваются конфискации замороженных активов России

    22 сентября 2022, 16:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Польша и Прибалтика хотят конфискации замороженных активов России, но эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС, сообщили СМИ.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее в четверг сообщалось, что активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестовали в Финляндии. До этого власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,8 млрд евро. 

    Напомним, Лиз Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине.

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    ЕС задумали ввести седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в Донбассе

    21 сентября 2022, 08:56

    Текст: Вера Басилая

    Европейский союз могут ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но возможна блокировка со стороны Венгрии, сообщил портал EURactiv.

    По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметили, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия, передает ТАСС.

    Отмечается, что в ответ на референдумы в Донбассе может ввести ограничения, касающиеся торговли с этими регионами и их финансирования.

    По данным портала, в ответ на референдумы ЕС также может ввести санкции против представителей местных властей.

    Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.

    Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.

    Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

    В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.

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    Норвегия выступила против лимита цен на газ и за долгосрочные контракты
    		    22 сентября 2022, 00:54
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Чтобы справиться с последствиями энергокризиса, не нужно вводить лимит цен на газ, следует перейти к заключению долгосрочных контрактов, заявил глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере.

    Премьер счел лимит цен опасной мерой, из-за нехватки поставок она не снизит спрос в Европе, зато Россия сможет найти других покупателей. В связи с этим Стере призвал «рассматривать другие меры по стабилизации рынка». В частностИ, он предложил «посмотреть, каким образом можно приоритизировать долгосрочные контракты на поставки газа, так как сейчас есть лишь краткосрочные на спот-рынках», передает РИА «Новости».

    Напомним, предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС. 9 сентября министры не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Многие страны Европы не побоялись выступить против этой идеи: Австрия, Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Поддержку предложению установить лимит оказывает Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.

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    Орбан захотел добиться отмены санкций против России до конца года
    		    22 сентября 2022, 02:56
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Если снять с России санкции, экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    На совещании правящей коалиции партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии Орбан заявил, что в этом случае «цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы». По его словам, причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Как заявил Орбан, «когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции», то «евробюрократы» обещали, что «санкции ударят по России, а не по европейцам», но «с тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России». Орбан призвал членов правящей коалиции «сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года».

    Результаты опроса, проведенного центром общественного мнения Nezopont Intezet, свидетельствуют, что 66% респондентов скорее согласны с тем, что санкции вредят Европе больше, чем России, 22% скорее не согласны, еще 12% затруднились ответить. 62% выступили против санкций в отношении российского газа, 58% – против санкций в отношении нефти. Исследование проводилось с 16 по 20 сентября 2022 года методом телефонных опросов, участие приняли 1 тыс. совершеннолетних респондентов в Венгрии, погрешность составляет 3,16%.

    Напомним, Венгрия потребовала от ЕС прекратить разговоры о новом пакете санкций против России. Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана. Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.

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    Газпром объявил о приостановке поставок газа по «Силе Сибири»

    20 сентября 2022, 11:07

    Текст: Вера Басилая

    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай будут остановлены с 22 по 29 сентября из-за проведения плановых профилактических работ, заявили в Газпроме.

    «С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», – цитирует ТАСС сообщение Газпрома.

    В соответствии с договором между Газпромом и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью, подчеркнули в холдинге.

    Предыдущий плановый ремонт на газопроводе проходил с 29 марта по 4 апреля.

    Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай.

    В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC.

    СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

    Также Газпром 10 сентября установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

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