Вице-спикер Госдумы Чернышов объяснил идею вернуть начальную военную подготовку в школы

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов разъяснил свое предложение вернуть в программу российских школ курс начальной военной подготовки, который входил в них во времена СССР.

По словам Чернышова, курс НВП перед восстановлением будет существенно изменен сообразно реалиям современной войны, но какие-то конкретные нововведения для него еще предстоит выработать.

«Он не может быть взят под копирку с того, что было в Советском Союзе. Природа военных конфликтов изменилась, эволюционировала. Так что структура предмета будет меняться, но при четком взаимодействии с ветеранскими организациями», – сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР «Ридусу».

Чернышов добавил, что представители ветеранов, «которые участвовали в специальной военной операции и других войнах и конфликтах», будут не только участвовать в разработке учебного плана по начальной военной подготовке – их привлекут и к преподаванию этой дисциплины.

До этого зампред Думы от либерал-демократов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением восстановить в программе российских школ курс НВП – по его мнению, в современных условиях «старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи».

Начальная военная подготовка существовала в СССР и в некоторых постсоветских государствах. Ее цель заключается в том, чтобы обучить молодежь основам военной службы и военного дела. Школьники получали строевую подготовку, изучали устройство автомата и ручной гранаты, учились стрельбе, маскировке позиций, ориентированию на местности и по карте, основам гражданской обороны и медицинской помощи.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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