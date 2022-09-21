В Калининградской области школьникам будут давать уроки программирования в новом IT-кубе

В лабораториях нового центра «Кванториум» и IT-куба в Калининградской области учащиеся смогут расширить свои знания в области логики, кибергигиены и работы с большими данными.

Четвертый в области IT-куб расположился на базе 18-го лицея. Он открылся в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщается на сайте правительства Калининградской области.

Цифровая лаборатория расширит возможности дополнительного и основного образования школы и сможет реализовать новые направления обучения: системное администрирование, мобильная разработка, основы алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, программирование на языке python.

Для детей доступно современное оборудование для образовательной робототехники, разработки виртуальной и дополненной реальности, 3D-сканеров и принтеров, компьютерная и офисная техника.

Занятия по основным программам IT-куба посещают уже около 450 учащихся лицея №18 и других образовательных учреждений города. Кроме того, лаборатории используются педагогами для проведения уроков технологии и дополнительного образования детей в рамках программы «Умная продленка».

Еще один «Морской Кванториум» присоединился к сети технопарков города и теперь находится в здании колледжа предпринимательства. Здесь расположились три лаборатории по IT-направлению, автоматизации оборудования и высоким технологиям. Они укомплектованы самыми разными видами техники – от инженерных станков с ручным управлением до 3D-принтеров и самых современных компьютеров.

«Это новые возможности для школьников и студентов – попробовать себя в интересных направлениях. Все они безусловно сопряжены с информационными и цифровыми технологиями. Мы уже на примере наших школьников видим, как их разработки входят в число победителей в международных конкурсах и находят применение на практике. На протяжении пяти лет мы, можно сказать, создаем кузницы кадров для цифровой экономики региона, что, безусловно, направлено на новый импульс развитию высокотехнологичных отраслей промышленности», – сказала министр образования региона Светлана Трусенева.

По словам руковдителя ведомства, новые образовательные пространства планируется открыть и в следующие годы. В регионе появится еще пять школьных «Кванториумов» и два IT-куба.