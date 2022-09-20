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Путин напомнил, в чем заключается секрет благополучия России
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В основе благополучия России лежат единство и дружба народов страны, заявил президент Владимир Путин на праздничном мероприятии по случаю 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«Известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга – счастье». В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства поздравил жителей республик, и выразил уверенность, что они приложат максимум усилий для эффективного экономического и социального развития регионов.
Макрону отказали в разговоре с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако ему было отказано.
Разговор с французским лидером может состояться через несколько дней, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Кремль.
Предыдущий разговор глав государств состоялся 11 сентября. Путин в ходе разговора акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
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Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.
В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
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Путин призвал изучать западную военную технику на Украине
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.
«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.
Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.
«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
Путин выразил сожаление по поводу приостановки диалога с Португалией
Россия сожалеет, что диалог с Португалией остановлен, и надеется на выправление ситуации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. «Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», – добавил он.
Как заявил Путин, вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности пообщаться с послами иностранных государств более плотно.
«К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать Россию, глубже познакомиться с ее историей и культурой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вывести Португалию из-под антироссийского влияния.
Путин счел циничным отсутствие ответа ЕС на предложение России бесплатно передать удобрения
Президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов.
«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
По его словам, Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия.
«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран, речь идет о Новой Зеландии, Португалии, Кипре и Южной Корее.
Российский лидер выразил сожаление, что отношения с Португалией пришлось остановить.
«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина.
Путин также назвал неудовлетворительным нынешнее положение дел в отношениях России и Новой Зеландии, напомнив о сражениях в годы Второй мировой войны, когда Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским Союзом против нацизма.
«Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным», – подчеркнул Путин.
Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
Путин потребовал нарастить объемы ОПК и сократить сроки производства
Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
По словам президента России, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска, передает ТАСС.
«Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения», – заявил Путин.
Президент добавил, что «оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений».
«Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их», – сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Пускепалиса
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Сергея Витауто Пускепалиса», – говорится в телеграмме, направленной близким актера и коллективу театра. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что Пускепалис был «бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером».
«Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце – помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», – заключил он.
Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области.
Путин заявил, что Россия выступает гарантом урегулирования в Приднестровье
Россия выступает гарантом приднестровского урегулирования, действует в строгом соответствии с договоренностями, заключенными с молдавской стороной, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Убеждены, что развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран. Россия выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования. Кстати говоря, и в вопросах энергетической безопасности Молдовы мы действуем в строгом соответствии со всеми договоренностями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков заявил, что миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции.
Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Путин: Россия за полгода поставила на экспорт вооружения на сумму свыше 6 млрд долларов
Экспорт российских вооружений за полгода составил свыше 6 млрд долларов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российской оборонной промышленности в Кремле.
«Только за шесть месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, которые все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов», – передает ТАСС слова Путина.
Напомним, в августе глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе пленарного заседания международного военно-технического форума «Армия-2022» заявил, что в 2022 году госкорпорация «Ростех» подписала с иностранными заказчиками контрактов на сумму более 1 трлн рублей.
Путин заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страны Запада
Западные санкции наносят вред самим странам Запада, а также беднейшим государствам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
«Для того чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие», – передает его слова ТАСС.
«Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки», – добавил глава государства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что гегемония в мировых делах не может длиться вечно.
«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно», – добавил Путин.
Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.
Путин отметил эффективность российской военной техники
Российская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям и хорошо себя проявила и зарекомендовала, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».
Также в ходе совещания глава государства предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.
Ранее Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
Путин заявил о намерении России не сворачивать с суверенного курса
Россия не свернет с суверенного курса и будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент указал, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Владимир Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
Путин пообещал дальнейшее сотрудничество с Кувейтом и Ливией
Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом и заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причем не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
Также президент заявил, что Россия заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, будет и далее поддерживать суверенитет этой страны.
«Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта. Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии, помогать дружественному ливийскому народу отстаивать свое право на достойную жизнь, мир и безопасность», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
В Кремле проходит церемония вручения верительных грамот, в предыдущий раз такая церемония состоялась в декабре прошлого года. Путину вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин. Все страны Евросоюза входят в список недружественных для России. Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств также входят в этот список.
Путин принимает и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. В их числе – дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.
Также президенту России вручат верительные грамоты послы из государств Азии (Монголии, Непала, Филиппин), Африки и Ближнего Востока (Алжира, Египта, Конго, Кувейта, Ливии, Мали, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды), Латинской Америки (Венесуэлы, Колумбии, Уругвая).
Путин обещал продолжать помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности
Россия и дальше будет оказывать содействие братскому народу Южной Осетии в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности, говорится в поздравительной телеграмме президента Владимира Путина главе Южной Осетии Алану Гаглоеву.
«Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – приводится текст телеграммы Путина на сайте Кремля.
Президент России подчеркнул, что этот праздник стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость. Он также пожелал главе республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник – 32-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР. Декларацией также утверждался «государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».