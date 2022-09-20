Канцлер Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, чтобы достичь прекращение огня, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В настоящее время этого не предвидится, но нельзя сдаваться», – приводит слова Нехаммера Австрийское агентство печати, передает ТАСС.

Он добавил, что введение новых санкций против России нецелесообразно на данный момент, так как ранее принятые меры еще полностью себя не проявили. При этом канцлер отметил, что Запад и австрийское общество проявляют признаки усталости от санкций.

«Прежде всего, видно, что люди разочарованы, так как сейчас санкции не привели к тому эффекту, на который мы рассчитывали, то есть к окончанию войны», – сказал Нехаммер, добавив, что эти меры «имеют серьезные последствия для российской экономики» и нужно «проявить терпение».

Помимо этого, президент России заявил, что санкции не должны бить по тем странам, которые их вводят, поэтому Вена выступила против эмбарго на российский газ.

По мнению политика, при принятии санкций участвующие в них страны должны думать о последствиях для себя.

Ранее сообщалось, что возможность постепенного снятия санкций Евросоюза с России возможна, если дипломатия сможет добиться успеха, Вена может стать местом переговоров.