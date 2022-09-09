В Австрии не исключили постепенного снятия санкций с России

Возможность постепенного снятия санкций Евросоюза с России возможна, если дипломатия сможет добиться успеха, Вена может стать местом переговоров, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг газете Wiener Zeitung.

«Санкции – гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», – приводит РИА «Новости» слова Шалленберга.

Он добавил, что для переговоров нужны обе стороны. Шалленберг подчеркнул, что Австрия может стать площадкой для переговоров с Россией, если дипломатия станет доминирующей силой.

Однако,до этого момента «еще очень далеко», заявил министр, указав на продолжающиеся военные действия.

Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам.

«Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 млн россиян», – заявил министр.

Шалленберг добавил, что Австрия с ее историей хорошо знакома с российскими реалиями, география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры.

Также глава МИД Австрии заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан России останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.

В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».

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