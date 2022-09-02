Минфин США назвал сроки публикации плана по ограничению цен на нефть из России

Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине

В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.

По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.

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