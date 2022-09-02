В Госдуме разработали законопроект для упрощения трудоустройства подростков

Законопроект, упрощающий возможности по трудоустройству подростков, разработан Комитетом по молодежной политике и направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Если инициатива будет поддержана, для заключения трудового договора с детьми старше 14 лет больше не нужно будет получать согласие от органов опеки. Необходимость согласовывать расторжение договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних также предлагается отменить, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Нагрузка на работодателей, благодаря законопроекту, также может быть снижена: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты медицинского осмотра незначительного срока давности.

Также законопроект оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних – их планируется проводить только по заявлению несовершеннолетнего работника или его представителя, а не по факту трудоустройства несовершеннолетнего, как это зачастую происходит на практике.

«Тема трудоустройства всегда была и остаётся одной из ключевых для молодых людей, а значит и для нашего Комитета, для «Единой России», для экспертов из правительства. По разным оценкам, начать работать до 18 лет готовы 9 из 10 подростков, при этом больше половины, 61% работодателей видят трудности в трудоустройстве несовершеннолетних. Налицо противоречие: у нас есть молодые ребята, которые хотят пробовать себя, трудиться, получать свой опыт, но у нас абсолютно нет легальных и удобных механизмов для того, чтобы этот опыт им дать. Мы рассчитываем устранить это противоречие», – сказал автор инициативы Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ.

Авторы законопроекта также предлагают Минздраву и Минтруду утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних. По мнению депутатов, это поможет органам исполнительной власти при утверждении региональные перечней таких работ с учетом специфики локальных рынков труда.

«Это важная инициатива нашего комитета касается трудоустройства подростков и создания дополнительных стимулов для работодателей. Наши предложения нашли поддержку во всех ведомствах и со стороны Минздрава, Минтруда, Федерации Независимых Профсоюзов России и работодателей. Это ещё одно подтверждение что, данная тема актуальна. Эти изменения уже к следующему лету позволят трудоустроить не одну сотню тысяч подростков по всей стране, а также вовлечь представителей бизнеса в важную трудовую миссию», – сказал Михаил Киселев, заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике.